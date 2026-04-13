El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, había aceptado este alto el fuego propuesto por su homólogo Vladimir Putin, pero advirtiendo que su país respondería “de inmediato” ante la más mínima violación por parte de Rusia.
Ambos ejércitos se han acusado mutuamente de cientos de ataques de artillería y con drones, en particular contra la población civil, así como de varias operaciones de infantería.
El sábado Zelensky dijo haber propuesto a Moscú que se prolongara este alto el fuego porque sería lo “correcto”.
Pero el Kremlin lo ha descartado, a menos que Kiev se pliegue a las condiciones que impone para poner fin a esta guerra desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.
El Kremlin exige al Gobierno ucraniano concesiones políticas y territoriales, en particular una retirada completa de la región oriental de Donetsk, parcialmente controlada por los rusos.
Kiev rechaza estas exigencias por considerarlas una capitulación.
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Vladimir Putin "no logró sus objetivos" de guerra ni "quebró a los ucranianos", declaró este martes 24 de febrero el presidente Volodymyr Zelensky, mientras el Kremlin marcaba el inicio del quinto año de su invasión prometiendo seguir luchando en el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial hasta lograr sus objetivos. (AFP)