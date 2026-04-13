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Los equipos de rescate ucranianos trabajan para extinguir un incendio en un edificio dañado tras un ataque aéreo en Zaporizhia el 13 de abril de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Darya NAZAROVA / AFP
Los equipos de rescate ucranianos trabajan para extinguir un incendio en un edificio dañado tras un ataque aéreo en Zaporizhia el 13 de abril de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Darya NAZAROVA / AFP
/ DARYA NAZAROVA
Por Agencia AFP

Ucrania y Rusia reanudaron el lunes sus ataques nocturnos con drones tras el vencimiento de una breve tregua decretada por la Pascua Ortodoxa, marcada por acusaciones de violaciones masivas de ambas partes, informaron los dos países.

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