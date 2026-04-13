Ucrania y Rusia reanudaron el lunes sus ataques nocturnos con drones tras el vencimiento de una breve tregua decretada por la Pascua Ortodoxa, marcada por acusaciones de violaciones masivas de ambas partes, informaron los dos países.

La fuerza aérea ucraniana dijo que Rusia lanzó 98 drones contra su territorio, de los cuales 87 fueron derribados.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso indicó haber interceptado 33 drones ucranianos.

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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, había aceptado este alto el fuego propuesto por su homólogo Vladimir Putin, pero advirtiendo que su país respondería “de inmediato” ante la más mínima violación por parte de Rusia.

Ambos ejércitos se han acusado mutuamente de cientos de ataques de artillería y con drones, en particular contra la población civil, así como de varias operaciones de infantería.

El sábado Zelensky dijo haber propuesto a Moscú que se prolongara este alto el fuego porque sería lo “correcto”.

Un agente de policía ruso inspecciona una casa destruida tras un ataque aéreo en Yasynuvata, en la región de Donetsk, controlada por Rusia, el 11 de abril de 2026, en medio del actual conflicto entre Rusia y Ucrania. Foto: STRINGER / AFP / STRINGER

Pero el Kremlin lo ha descartado, a menos que Kiev se pliegue a las condiciones que impone para poner fin a esta guerra desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

El Kremlin exige al Gobierno ucraniano concesiones políticas y territoriales, en particular una retirada completa de la región oriental de Donetsk, parcialmente controlada por los rusos.

Kiev rechaza estas exigencias por considerarlas una capitulación.

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