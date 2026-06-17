Por Guillermo Vera Ayala

El Parlamento Europeo aprobó este martes 16 la prohibición de incluir términos relacionados a la carne en el etiquetado de productos de origen vegetal, avalando así un acuerdo alcanzado con los agricultores y ganaderos.

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