El Parlamento Europeo aprobó este martes 16 la prohibición de incluir términos relacionados a la carne en el etiquetado de productos de origen vegetal, avalando así un acuerdo alcanzado con los agricultores y ganaderos.

Dicha resolución forma parte de un paquete más grande de modificaciones al Reglamento Común de Mercados (RCM) de la Unión Europea (UE) y resuelve una prolongada demanda del sector agropecuario.

Los cambios planteados limitan el uso de la palabra “carne”, que queda definida como “parte comestible procedente de animales”. Bajo esa descripción los productos vegetarianos y veganos no podrán incluir palabras como “lomo”, “res” o “tocino” en su rotulado.

Uno de los principales argumentos de los impulsores de quienes buscaban vetar estos términos para los sucedáneos de carne era que ello inducía a confusión entre los consumidores.

Caparinas hechas con gluten. (Foto: Patricia Castañeda)

Sin embargo, hubo categorías que se salvaron del veto, entre las que se encuentran “hamburguesa”, “nuggets” o “jamón”. Si bien el uso de estas denominaciones es libre para sustitutos de la carne, en casos como el de las albóndigas será obligatorio acompañar el término de la palabra “vegetal” u otra que haga referencia a ese origen.

“Esta es una victoria para nuestros productores, para su experiencia y para la transparencia que se les debe a los consumidores”, afirmó Celini Imart, eurodiputada derechista y productora agrícola francesa que lideró la campaña.

“Es un paso legislativo fundamental para ayudar a nuestros agricultores y cooperativas, al devolver parte del poder a quienes alimentan a Europa”, dijo por su parte la legisladora española Cristina Maestre.

La reescritura del RCM también incluye otra victoria para los agricultores europeos, debido a que los contratos escritos entre estos y los grandes compradores serán obligatorios, otorgando un margen de negociación más grande a los productores del sector.

La aplicación de la medida no será inmediata, pues los colegisladores de la UE establecieron un periodo de gracia de tres años para que las empresas de sucedáneos de carne vendan el inventario restante y se adapten al nuevo marco regulatorio. Más allá de la aprobación supranacional, la normativa todavía deberá ser refrendada por los países integrantes de la UE.

Una larga lista Los términos que quedan prohibidos para productos de origen vegetal en la UE son: carne de res, ternera, cerdo, aves de corral, pollo, pavo, pato, ganso, cordero, carnero, ovino, cabra, muslo, lomo, solomillo, flanco, lomo, bistec, costillas, paleta, jarrete, chuleta, ala, pechuga, hígado, muslo, falda, chuletón, chuleta T-bone, grupa y tocino.

Discusión prolongada

El debate sobre las denominaciones cárnicas en Europa se remonta a la década pasada y tuvo como uno de sus principales alentadores a Copa-Cogeca, influyente confederación de cooperativas agrarias y productores alimentarios que emprendió la campaña “Esto no es un filete”, que tenía como fin restringir términos como “hamburguesa” o “embutido” a productos de origen animal.

La presión de las cooperativas llevó el tema a la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, que votó a favor de una enmienda al RCM europeo en abril del 2019; no obstante, en octubre del año siguiente se desestimó la propuesta en el pleno legislativo de la UE.

Desde entonces, Francia —que tiene un poderoso lobby agropecuario— fue uno de los países más activos en la materia, promulgando en abril del 2020 una ley en la que se prohibía explícitamente el uso de denominaciones ligadas a la carne para productos de origen vegetal.

Esa ley quedaría suspendida por problemas en su reglamento, pero el gobierno de Emmanuel Macron volvió a la carga en junio del 2022 con un decreto que introducía sanciones por emplear términos como “filete vegetal”. La medida fue anulada judicialmente meses después por el reclamo de la industria de la proteína vegetal francesa, que alegaba sufrir de una competencia injusta frente a sus pares europeos no sujetos a esta prohibición.

La controversia se mantuvo en los meses posteriores con una causa contra el gobierno francés presentada al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) por la Unión Vegetariana Europea, la Asociación Vegetariana de Francia y las productoras de sustitutos de la carne Beyond Meat y Protéines France.

El TJUE resolvió en octubre del 2024 que, si no había confusión sobre el etiquetado de productos, los términos ligados a la carne podían ser usados, con la posibilidad de sumar palabras como “vegetal” o “vegano” para disipar cualquier duda.

El juzgado refirió que los países miembros de la UE tenían la posibilidad de crear sus propias denominaciones para productos en función de características y composición específicas, mas no estaban facultados para una prohibición generalizada y poco clara.

A pesar de que la reciente votación del Parlamento Europeo cambia ese marco, la sentencia del TJUE en el 2024 estableció jurisprudencia para que palabras como “hamburguesa” o “salchicha” puedan seguir siendo usadas para productos de origen vegetal.

Lo anterior se sustenta en que esas denominaciones se relacionan a formas geométricas y presentaciones de los alimentos y no son referencias directas a la composición del producto.

Las hamburguesas de origen vegetal quedaron excluidas de la prohibición. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP) / FABRICE COFFRINI

Dudas que persisten

Desde el acuerdo con los agricultores en marzo de este año, diversas voces ya habían cuestionado la prohibición de referencias a la carne en comida de origen vegetal.

Tal negociación fue calificada de poco congruente con los objetivos climáticos de la Unión Europea, debido a que la industria de comestibles de origen animal representa más del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Viejo Continente.

“En un momento en que Europa intenta cumplir ambiciosos objetivos climáticos, existen desafíos mucho más apremiantes en el sistema alimentario, como garantizar un sustento justo para los agricultores, mantener una producción de alimentos resiliente y sostenible y abordar la reducción de los rendimientos causada por los impactos del cambio climático”, dijo a Euro News en marzo Jasmijn de Boo, directora de la ONG ProVeg.

Según reporta la agencia de noticias AFP, el consumo de sustitutos vegetales de la carne se ha quintuplicado desde el 2011, con los productores de este rubro mostrando su preocupación alrededor de esta medida.

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