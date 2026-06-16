Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta fotografía de archivo muestra al 42.º Comando de la Fuerza de Comandos del Reino Unido llevando a cabo operaciones de interceptación marítima contra el CMR Smyrtos, en el Canal de la Mancha. Foto: AFP
Esta fotografía de archivo muestra al 42.º Comando de la Fuerza de Comandos del Reino Unido llevando a cabo operaciones de interceptación marítima contra el CMR Smyrtos, en el Canal de la Mancha. Foto: AFP
/ -
Por Agencia AFP

Un yate registrado en el Reino Unido que se encontraba en el Canal de la Mancha, fuera de aguas británicas, reportó “disparos de advertencia” por parte de un navío ruso, dijo a la AFP una fuente de defensa británica este martes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.