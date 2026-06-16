Un yate registrado en el Reino Unido que se encontraba en el Canal de la Mancha, fuera de aguas británicas, reportó “disparos de advertencia” por parte de un navío ruso, dijo a la AFP una fuente de defensa británica este martes.

Al parecer, el incidente tuvo lugar a unas 20 millas náuticas al sur de la isla de Wight.

Se trata de un incidente aislado, sin relación con la interceptación el domingo por parte de las fuerzas británicas de un buque sospechoso de pertenecer a la flota fantasma rusa, agregó la fuente.

El hecho también coincidió con la reunión de los líderes del G7 en el este de Francia, que el martes acordaron intensificar la presión sobre Rusia para poner fin a más de cuatro años de guerra contra Ucrania.

Al ser preguntado por el suceso, un portavoz del Ministerio de Defensa británico indicó que están “investigando información sobre un incidente en el Canal” de la Mancha.

En el incidente reportado este martes, el yate con bandera británica afirmó que un buque de la Marina rusa había efectuado los disparos de advertencia a una distancia aproximada de más de 450 metros.

El yate, que continúa su travesía tras una visita de verificación del estado de la tripulación por parte de una lancha enviada desde el buque británico HMS Tyne, no informó de heridos ni daños.

Esta fotografía de archivo muestra al 421.º Comando de la Fuerza de Comandos del Reino Unido llevando a cabo operaciones de interceptación marítima contra el CMR Smyrtos en el Canal de la Mancha. Foto: AFP / -

Se entiende que otro buque de guerra británico, el HMS Mersey, estaba vigilando al barco ruso en el momento del incidente.

Londres ha sancionado a centenares de embarcaciones sospechosas de pertenecer a la “flota fantasma” rusa, compuesta principalmente por viejos petroleros, con la que Moscú elude las sanciones occidentales impuestas en respuesta a su invasión de Ucrania en 2022.

Francia, Bélgica, Finlandia y otros países europeos también interceptaron recientemente navíos sospechosos de eludir las sanciones y pertenecientes, según las autoridades, a dicha “flota fantasma” rusa.