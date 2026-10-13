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Resumen

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Esta fotografía, difundida por el Ministerio del Interior de Bulgaria el 13 de octubre de 2026, muestra el buque de carga Chelsea 3, de propiedad ucraniana, que fue alcanzado por tres drones en la zona económica exclusiva de Bulgaria en el Mar Negro. Foto: AFP
Esta fotografía, difundida por el Ministerio del Interior de Bulgaria el 13 de octubre de 2026, muestra el buque de carga Chelsea 3, de propiedad ucraniana, que fue alcanzado por tres drones en la zona económica exclusiva de Bulgaria en el Mar Negro. Foto: AFP
/ HANDOUT MINISTRY OF INTERIOR BUL
Por Agencia EFE

Un carguero se ha hundido y otro ha resultado dañado en ataques con drones en la madrugada del lunes al martes muy cerca de las aguas territoriales búlgaras en el mar Negro, según confirmó el Gobierno de Bulgaria, que indica que todo apunta a que Rusia es responsable.

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