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Un caza F-35 del Ejército de Estados Unidos sobrevuela durante ejercicios militares conjuntos de Polonia y países aliados de la OTAN, el 17 de septiembre de 2025. (Foto de Wojtek RADWANSKI / AFP).
Un caza F-35 del Ejército de Estados Unidos sobrevuela durante ejercicios militares conjuntos de Polonia y países aliados de la OTAN, el 17 de septiembre de 2025. (Foto de Wojtek RADWANSKI / AFP).
/ WOJTEK RADWANSKI
Por Agencia EFE

Un avión de combate de la misión de vigilancia aérea de la OTAN en el Báltico ha derribado este martes un dron ucraniano que había penetrado en el espacio aéreo de Estonia, informó el ministro de Defensa de ese país, Hanno Pevkur.

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