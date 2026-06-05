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Un dron marino ucraniano explotó en el puerto rumano de Constanza sin dejar víctimas. Foto: Captura de video/X/@pegasusQ2004
Un dron marino ucraniano explotó en el puerto rumano de Constanza sin dejar víctimas. Foto: Captura de video/X/@pegasusQ2004
Por Agencia AFP

Un dron marino ucraniano explotó el viernes en un puerto de Rumania en el mar Negro sin causar víctimas, afirmaron las autoridades de este país miembro de la OTAN y la Unión Europea.

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