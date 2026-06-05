Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un dron marino ucraniano explotó el viernes en un puerto de Rumania en el mar Negro sin causar víctimas, afirmaron las autoridades de este país miembro de la OTAN y la Unión Europea.
Un dron marino ucraniano explotó el viernes en un puerto de Rumania en el mar Negro sin causar víctimas, afirmaron las autoridades de este país miembro de la OTAN y la Unión Europea.
La semana pasada, las autoridades rumanas denunciaron que un dron ruso hirió a dos personas tras chocar contra un edificio residencial cerca de la frontera con Ucrania.
PUEDES VER: Putin afirma que Rusia debe “mejorar” y “modernizar” su defensa antiaérea tras ataque en San Petersburgo
Ese fue el incidente más grave en este país desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, periodo en el que Rumania ha reportado decenas de violaciones de su espacio aéreo de las que acusa a Moscú.
En esta ocasión, el Ministerio de Defensa afirmó que el dron naval explotado en el puerto de Constanza era “del tipo usado en la guerra de Ucrania”.
“Se autodestruyó alrededor de las 10h30 de la mañana (07:30 GMT) sin causar víctimas”, agregó.
Dron ucraniano revienta en Rumanía, nada que ver circulen...— 𝙋𝙚𝙜𝙖𝙨𝙪𝙨 (@pegasusQ2004) June 5, 2026
Un dron marino explotó en el puerto de Constanza en Rumania, según el ministerio de Defensa del país.
El dispositivo estaba "programado para detonar". El ministerio informa que es el tipo de dron "utilizado en… pic.twitter.com/l0sarXCfgH
La embajada rusa en Bucarest denunció de inmediato que el aparato era de origen ucraniano y Kiev lo confirmó posteriormente.
Según la Marina ucraniana, el dron naval fue desviado de su ruta por interferencias electrónicas rusas, “perdió el control y terminó cerca de la costa de Rumania”.
El presidente rumano, Nicusor Dan, afirmó en X que el incidente representa “las consecuencias directas de la guerra de agresión lanzada por Rusia contra Ucrania”.
- Putin acusa a Occidente de suministrar “una gran cantidad de drones” a Ucrania tras el ataque a San Petersburgo
- Drones ucranianos golpean San Petersburgo antes de importante foro económico al que asistirá Putin
- Ataque ruso a gran escala con drones y misiles deja 22 muertos y decenas de heridos en Ucrania
- Ataque masivo de Rusia con 18 muertos confirma que Ucrania es vulnerable a los misiles balísticos
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.