Un dron ruso lanzado a plena luz del día contra la sede de la Academia de las Ciencias de Ucrania, en el centro de Kiev, ha causado al menos un muerto y tres heridos, según informó en Telegram el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichkó.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, también ha informado del ataque en redes sociales.

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“Hay en marcha una operación de rescate: los equipos están apagando el fuego y buscando a gente que pueda estar atrapada dentro”, escribió Zelensky.

A Russian strike against the building of the National Academy of Sciences of Ukraine. A rescue operation is underway: crews are putting out the fire and searching for people who may have been trapped inside. All services are deployed. Today in Kyiv, a pharmaceutical company and… pic.twitter.com/ccfIHnGFNg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2026

El edificio de la Academia de las Ciencias de Ucrania está situado en una de las zonas más céntricas de Kiev, en la misma calle que la Ópera Nacional y la sede central de Servicio de Seguridad de Ucrania, que ya fue atacada de forma directa con un dron el pasado 4 de septiembre.

Equipos de rescate trabajan en el lugar del ataque ruso contra la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania en Kiev, el 28 de septiembre del 2026. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO).

Un incendio en el centro médico de Dobrobut tras un ataque aéreo ruso contra Kiev el 28 de septiembre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP). / SERGEI SUPINSKY

El impacto del dron contra la Academia de las Ciencias se produce después de un fin de semana de explosiones constantes en la capital ucraniana, que desde hace semanas es atacada de forma incesante día y noche por los aparatos aéreos no tripulados del enemigo.