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Resumen

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Los bomberos están extinguiendo un incendio provocado por el impacto de un dron ruso contra la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, en Kiev, el 28 de septiembre de 2026. (Virginie Nguyen Hoang / Hans Lucas via AFP).
Los bomberos están extinguiendo un incendio provocado por el impacto de un dron ruso contra la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, en Kiev, el 28 de septiembre de 2026. (Virginie Nguyen Hoang / Hans Lucas via AFP).
/ VIRGINIE NGUYEN HOANG
Por Agencia EFE

Un dron ruso lanzado a plena luz del día contra la sede de la Academia de las Ciencias de Ucrania, en el centro de Kiev, ha causado al menos un muerto y tres heridos, según informó en Telegram el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichkó.

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