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Dos acusados, esposados, son escoltados hasta la sala del tribunal por agentes judiciales al inicio del juicio celebrado en Wiener Neustadt (Austria) el 28 de abril de 2026, por un complot para atentar contra un concierto de Taylor Swift en Viena. Foto: ROLAND SCHLAGER / APA / AFP
Dos acusados, esposados, son escoltados hasta la sala del tribunal por agentes judiciales al inicio del juicio celebrado en Wiener Neustadt (Austria) el 28 de abril de 2026, por un complot para atentar contra un concierto de Taylor Swift en Viena. Foto: ROLAND SCHLAGER / APA / AFP
/ ROLAND SCHLAGER
Por Agencia AFP

Un hombre de 21 años se declaró culpable el martes ante una corte de Austria por planear un atentado yihadista contra un concierto de Taylor Swift en 2024, lo que provocó la cancelación de los espectáculos de la megaestrella estadounidense en el país alpino.

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