La unidad antiterrorista de la policía británica detuvo el martes en el suroeste de Inglaterra a un militar estadounidense de 41 años sospechoso de espiar para Rusia, anunció la policía de Londres.

El hombre “fue detenido cerca de Gloucester el martes”, dijo la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado, añadiendo que “el país al que se refieren las acusaciones es Rusia”.

“Esta detención y esta investigación de gran envergadura son el resultado de una estrecha colaboración entre las autoridades británicas y estadounidenses”, declaró la comisaria adjunta Vicki Evans, citada en un comunicado.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, calificó el arresto como “importante” y afirmó que está relacionado con “acusaciones de espionaje”.

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