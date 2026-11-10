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Resumen

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Militares estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de los Estados Unidos, en Colón, Panamá, el 2 de diciembre de 2025. (MARTIN BERNETTI / AFP)
Militares estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de los Estados Unidos, en Colón, Panamá, el 2 de diciembre de 2025. (MARTIN BERNETTI / AFP)
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia AFP

La unidad antiterrorista de la policía británica detuvo el martes en el suroeste de Inglaterra a un militar estadounidense de 41 años sospechoso de espiar para Rusia, anunció la policía de Londres.

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