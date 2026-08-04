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Resumen

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Imagen de dos militares rusos. Foto: AFP
Imagen de dos militares rusos. Foto: AFP
Por Agencia EFE

Un militar ruso abrió fuego contra sus compañeros de armas y civiles en el distrito de Sebastopol de la anexionada península ucraniana de Crimea, asesinando al menos a cuatro personas e hiriendo a otras cuatro, según informó este lunes el gobernador local, Mijaíl Razvozháev.