Un militar ruso abrió fuego contra sus compañeros de armas y civiles en el distrito de Sebastopol de la anexionada península ucraniana de Crimea, asesinando al menos a cuatro personas e hiriendo a otras cuatro, según informó este lunes el gobernador local, Mijaíl Razvozháev.

“Tragedia en Sebastopol. En la localidad Jmelnitski tuvo lugar una situación de emergencia. Según datos previos un militar abrió fuego contra sus compañeros de armas. Un hombre murió, otro resultó herido”, escribió en Telegram.

Posteriormente, el uniformado atacó a varios civiles, matando a dos hombres (de 59 y 71 años de edad) y a una mujer de 64, e hiriendo a tres más.

Razvozháev expresó sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos y señaló que todos los heridos reciben atención médica de urgencia y “los médicos hacen todo lo posible para salvar sus vidas”.

“El atacante fue detenido”, señaló, al indicar que en el lugar de los hechos ya trabajan investigadores y criminalistas para establecer todas las circunstancias del incidente.

Una fotografía tomada el 14 de octubre de 2022 muestra el puente de Kerch, que une Crimea con Rusia. (Foto: AFP). / STRINGER

El gobernador no desveló los posibles motivos del atacante y llamó a “mantener la calma y confiar solo en las informaciones oficiales”.

Tras el comienzo de la guerra en Ucrania, autoridades y políticos rusos han llamado la atención sobre el posible riesgo de un incremento de la criminalidad debido a las acciones de excombatientes, parte de los cuales fueron reclutados en cárceles rusas o se trató de personas que marcharon al frente para eludir un procesamiento penal.