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Resumen

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Agentes de policía acordonan la zona donde se produjo un tiroteo en Aarau, al norte de Suiza, el 30 de agosto de 2026. Foto: HAROLD CUNNINGHAM / AFP
Agentes de policía acordonan la zona donde se produjo un tiroteo en Aarau, al norte de Suiza, el 30 de agosto de 2026. Foto: HAROLD CUNNINGHAM / AFP
/ HAROLD CUNNINGHAM
Por Agencia AFP

Un tiroteo ocurrido durante una fiesta de música electrónica en Aarau, en el norte de Suiza, dejó un muerto y cinco heridos, informó este domingo la policía local, que desplegó un enorme dispositivo para encontrar a los autores de los disparos.

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