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Resumen

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Un avión de la compañía Ryanair aterriza en el Aeropuerto de Barcelona, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Quique Garcia
Un avión de la compañía Ryanair aterriza en el Aeropuerto de Barcelona, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Quique Garcia
Por Agencia EFE

Un hombre que volaba con Ryanair desde la ciudad griega de Salónica a la alemana de Memmingen fue parcialmente succionado a través de una ventana del avión que se rompió en pleno vuelo, según relataron a la prensa local varios pasajeros tras el incidente.

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