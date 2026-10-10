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Resumen

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Un tigre de Bengala real es visto en el Zoológico Central de Lalitpur, Nepal, el 12 de abril de 2026. (Foto referencial, Narayan Maharjan/NurPhoto vía AFP).
Un tigre de Bengala real es visto en el Zoológico Central de Lalitpur, Nepal, el 12 de abril de 2026. (Foto referencial, Narayan Maharjan/NurPhoto vía AFP).
/ NARAYAN MAHARJAN
Por Agencia EFE

Un hombre ha muerto este sábado por el ataque de un tigre en un zoológico en Doncaster, a unos 250 kilómetros al norte de Londres, según anunció la policía.

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