Por Juan Luis Del Campo

Como la Cenicienta del cuento de hadas, los menores británicos se verán forzados a salir de la ‘fiesta’ que son las redes sociales a medianoche bajo una nueva propuesta del gobierno que establece un toque de queda nocturno para los adolescentes de 16 y 17 años en el Reino Unido.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.