Ni qué decir lo que aguardan destinos más requeridos como Roma, París, Madrid, Barcelona o Londres. Las calles vacías que se veían hace tres años ya no lo están más. El trago amargo que dejó la pandemia es solo un mal recuerdo. Si el 2022 ya mostró signos de mejora evidente en el sector turístico europeo, este 2023 espera con ansias recuperar el tiempo perdido.

Según la Organización Mundial del Turismo, organismo vinculado a la ONU, Europa ya alcanzó en el primer trimestre de este año el 90% del volumen de turistas que en el mismo período del 2019, así que todo hace prever que se superarán los números prepandémicos. Aquel año, que marcó un récord en el flujo de visitantes, el Viejo Continente recibió 743 millones de turistas, tanto intraeuropeos como del resto del mundo.

En el 2022, Europa ya había recuperado el 82% de las cifras del 2019, según la Comisión Europea de Viajes, y todo apunta hacia una pronta normalización.

Esto a pesar de las secuelas que está trayendo la prolongación de la guerra en Ucrania con el encarecimiento de los productos, y de que las aerolíneas no se recuperan del todo tras la crisis en el sector que causó el COVID-19.

MÁS CIFRAS 55% será el crecimiento en el flujo de turistas estadounidenses en Europa respecto al 2022. 4.350 millones de pasajeros esperan transportar en todo el mundo las aerolíneas en el 2023. En el 2019 la cifra llegó a un récord de 4.540 millones.



Los destinos del sur del Mediterráneo son los que registran la recuperación más rápida y casi están llegando a los niveles del 2019, debido, sobre todo, a precios más asequibles, según la Comisión Europea. Así, Turquía experimenta un importante ‘boom’, no solo por ser un punto estratégico entre Europa y Asia, sino también por la debilidad de la lira respecto al euro. Otros países que tienen excelentes perspectivas son Serbia, Portugal, Grecia y Luxemburgo.

Adiós al COVID cero

Uno de los factores más interesantes en las proyecciones de este año, y los venideros, es el flujo de turistas chinos, quienes ahora ya no tienen restricciones para salir de su país luego de que a fines del 2022 se acabara la estricta política de COVID cero.

Antes de la pandemia, China era la mayor fuente de turistas en el mundo y representaba alrededor de una décima parte de las salidas turísticas a escala global, según un informe de la Unidad de Inteligencia de “The Economist”. Aunque no se espera llegar a los niveles del 2019, cuando se registraron 155 millones de salidas, se prevé que 59 millones de chinos salgan de su país.

No obstante, los europeos no esperan una explosión de visitantes chinos, pues estos aún requieren la visa Schengen para entrar a los países de la Unión Europea. De acuerdo con la Comisión Europea de Viajes, Serbia es uno de los destinos más buscados por los chinos, quienes no tienen restricciones para entrar allí. Sin embargo, queda por ver qué pasará en lo que resta del 2023 en este mercado, que además es uno de los que más consumen.

Según las proyecciones, se espera que el número de turistas chinos en Europa aumente en un 587% hasta el 2027.

El resto del mercado asiático también será un factor importante para el aumento del turismo en el Viejo Continente. Suiza ya lo está experimentando. Y, específicamente, el pequeño pueblo de Iseltwald, de apenas 400 habitantes, donde se encuentra un embarcadero de madera, que es el objetivo de miles de fanáticos de las series coreanas, sobre todo de “Aterrizaje de emergencia en tu corazón”, un drama que tiene como escenario esta aldea y, sobre todo, su espigón.

El pequeño embarcadero de Iseltwald (Suiza) ha cobrado inusitada fama a raíz de una popular serie surcoreana en Netflix. (Foto: AFP) / FABRICE COFFRINI

El verano pasado, la aldea recibió 400 mil turistas por día, la mayoría asiáticos, y ya esperan una avalancha mayor para los próximos meses.

Las consecuencias de la guerra

Otro punto relevante para considerar es la guerra en Ucrania y, como consecuencia, el turismo ruso, que siempre ha sido muy importante, sobre todo en los países de Europa del Este.

Los rusos no han dejado de viajar, pero están prefiriendo otros destinos, como Serbia y Turquía, este último uno de los principales destinos desde el estallido de la guerra. Las llegadas rusas representaron el 13% del total de llegadas a Turquía en los primeros meses de este año.

En el caso de Serbia, no solo es por la cercanía política entre los líderes de los dos países, sino porque ha sido de los pocos estados europeos que han apoyado a los rusos en la confrontación militar y también se ha convertido en destino de muchos hombres que no querían ser movilizados como soldados en la reserva. Además, tampoco les exigen visa.

Los más perjudicados están siendo Finlandia (con un retroceso el año pasado del 22% respecto al 2021, y se espera que se agudice más este 2023 tras varias prohibiciones de ingresos para ciudadanos rusos) y los países bálticos: Estonia, Letonia y Lituania.

Asimismo, muchos turistas –sean del resto de Europa Occidental o de otros lugares del mundo– sienten temor por viajar a Europa oriental debido a la cercanía con Ucrania.