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Los volúmenes encuadernados de los expedientes de Epstein, que suman un total de 3,5 millones de páginas repartidas en 3.437 volúmenes. Foto: ANGELA WEISS / AFP
Los volúmenes encuadernados de los expedientes de Epstein, que suman un total de 3,5 millones de páginas repartidas en 3.437 volúmenes. Foto: ANGELA WEISS / AFP
/ ANGELA WEISS
Por Agencia AFP

“Una decena” de nuevas presuntas víctimas del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein acudieron a la Fiscalía de París, declaró este domingo la fiscal Laure Beccau.

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