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El rey Carlos III de Gran Bretaña en Hillsborough (Irlanda del Norte), el 20 de mayo de 2026. Foto: Chris Jackson / POOL / AFP
El rey Carlos III de Gran Bretaña en Hillsborough (Irlanda del Norte), el 20 de mayo de 2026. Foto: Chris Jackson / POOL / AFP
/ CHRIS JACKSON
Por Agencia AFP

Una emisora de radio local del sureste de Inglaterra presentó el miércoles sus disculpas al rey Carlos III y a sus oyentes por haber anunciado por error la muerte del soberano, atribuyéndolo a un fallo informático.

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