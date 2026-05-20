El director achacó el error a “un fallo informático ocurrido en el estudio principal”.
El programa del martes por la tarde no está disponible en la reproducción en la web de la emisora, con sede en Essex, en el sureste de Inglaterra.
Radio Caroline “ha tenido el placer de emitir el mensaje de Navidad de Su Majestad la reina (Isabel II, fallecida en septiembre de 2022), y ahora el del rey, y esperamos poder seguir haciéndolo durante muchos años más”, escribió el director.
Tras darse cuenta del error, la emisora, creada en 1964, se disculpó en antena y en redes sociales “por las molestias ocasionadas”.
Carlos III se encontraba de visita en Irlanda del Norte el martes por la tarde cuando la emisora anunció por error su fallecimiento.
El rey, de 77 años, sigue recibiendo tratamiento por un cáncer, que anunció en febrero de 2024 y cuya naturaleza no ha revelado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes 28 de abril que su país "no tiene amigos más cercanos que los británicos", al recibir al rey Carlos III en la Casa Blanca, en momentos de tensión bilateral por la guerra en Oriente Medio. (AFP)