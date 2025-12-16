Daniel Bedoya Ramos
Daniel Bedoya Ramos

¿Una luz al final del túnel? Ucrania recibiría las garantías de seguridad de EE.UU., aunque falta la respuesta de Rusia
Luego de varios días de conversaciones, en las que participaron mandatarios europeos, representantes de Estados Unidos y el mismo presidente Volodymyr Zelensky, Ucrania podría recibir las garantías de seguridad que respalden un acuerdo de paz con Rusia, país con el que se encuentra en guerra desde comienzos del 2022.

