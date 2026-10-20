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Resumen

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Agentes de la policía francesa controlan a la gente durante un toque de queda parcial en Lyon el 19 de octubre de 2026, luego de que las manifestaciones del fin de semana por el aumento vertiginoso de los precios degeneraran en algunos de los peores actos de violencia callejera de los últimos años. Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP
Agentes de la policía francesa controlan a la gente durante un toque de queda parcial en Lyon el 19 de octubre de 2026, luego de que las manifestaciones del fin de semana por el aumento vertiginoso de los precios degeneraran en algunos de los peores actos de violencia callejera de los últimos años. Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP
/ OLIVIER CHASSIGNOLE
Por Agencia EFE

La noche del lunes al martes ha sido tranquila en Francia, después de un fin de semana de altercados y caos, y a eso han contribuido las medidas de toque de queda en París y otras ciudades, según el primer ministro, Sébastien Lecornu, que anunció que se repetirán “donde la situación lo necesite”.

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