De un lado está Polonia, quien acusa que a la Unión Europea de quererse inmiscuir en asuntos internos. Al frente, el organismo continental sostiene que el país debe cumplir con las responsabilidades de ser un Estado miembro.

¿Qué sucede? Al integrarse a la UE, todas las naciones acceden a supeditar sus legislaciones al norte que indique la entidad. Pero, una reciente sentencia del Tribunal Constitucional polaco, dice que es inviable.

En ese contexto es que Mateusz Morawiecki, primer ministro de Polonia, declaró que, si la Unión Europea corta los flujos de dinero, se podría entender como un acto hostil tan solo comparable al “inicio de la tercera Guerra Mundial”.

O, para utilizar sus palabras, a que la UE les ponga “una pistola en la sien”.

EL PROBLEMA, AL DETALLE

Luego de que el ultraconservador Morawiecki elevara al Tribunal Constitucional una duda -¿qué pesa más: el derecho polaco o el de la Unión Europea?-, el tribunal indicó que ciertas partes del tratado continental eran “incompatibles” con su Carta Magna.

No había, entonces, mayor discusión: las leyes polacas pesan más que las de la UE.

La respuesta del organismo fue rápida y directa. El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, dijo:

“Se está poniendo en tela de juicio una serie de principios en los que se funda nuestra Unión, y esto justifica que la Comisión Europea, como guardiana de los tratados, tome cartas en el asunto”.

Como no hubo avances en el tema, Bruselas se mostró duro: si no acatan, se termina el financiamiento. Y no es un castigo menor para los polacos.

“El País” anota que ese dinero cubre el 60% de la inversión pública en Polonia.

Y Europa Press recoge que, actualmente, la UE todavía no ha autorizado que se les envíe dinero (cerca de 36 mil millones de euros).

En respuesta, Morawiecki ha dicho:

“Conseguiremos ese dinero antes o después. No nos vamos a rendir, no vamos a renunciar a nuestra soberanía por esta presión”.

La Unión Europea ha preferido poner paños fríos al asunto y no responder ningún comentario al respecto. Lo que sí ha dicho es que no existe lugar a pensamientos de “guerra entre Estados miembros o entre Estados miembros e instituciones que con son comunes y compartidas entre ellos”.

Quien sí opinó fue Donald Tusk, exprimer ministro de Polonia y expresidente del Consejo Europeo.

“El mundo ha quedado asombrado tras la entrevista del primer ministro polaco, en la que presagia la Tercera Guerra Mundial provocada por el conflicto entre Polonia y la Unión Europea. En política, la estupidez es la causa de las más graves desgracias”.

Marcha por la Igualdad desarrollada el último sábado en Lublin, Polonia, país que ha tomado la senda de discriminar a las minorías. (EFE).

¿POLEXIT?

Hace dos semanas, decenas de miles de polacos marcharon en cien ciudades del país para hacer sentir su opinión sobre esta polémica: no quieren dejar de ser parte de la Unión Europea.

Las protestas fueron convocadas por Donald Tusk, quien además lidera el partido de oposición, Plataforma Cívica.

Tusk señaló: “Queremos una Polonia independiente, europea, democrática, y que respete la ley y la justicia. Estos principios son aplastados hoy por el poder desprovisto de conciencia y moral”.

“El País”, además, anota que las marchas no solo eran para demostrar su postura sobre este tema.

“La manifestación fue también un vehículo de resistencia civil, un alarido frente al autoritarismo y la deriva reaccionaria del Gobierno, que ataca el Estado de derecho a base de minar la independencia de los jueces, pero también los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI, de los migrantes y de otras minorías”.

Morawiecki aprovechó la coyuntura y recordó que “el 88 por ciento de los polacos quieren permanecer en la UE”. De ellos, sostuvo el primer ministro, la mitad votaron por la “formación ultraconservadora gobernante”.

“Estamos absolutamente convencidos de que Polonia quiere quedarse”, sentenció.

