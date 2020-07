La Unión Europea ha basado su modelo en la libre circulación de personas y la apertura comercial. Sin embargo, este modelo recibió un golpe durísimo. El responsable no ha sido el terrorismo internacional o las olas de migrantes, sino un virus que se ha apoderado del planeta que nos metió a todos a nuestras casas.

Tras pasar, por ahora, la peor etapa de la pandemia, los países europeos ya han iniciado su desescalada paulatinamente. Así, desde el 1 de julio ha abierto sus fronteras a terceros países fuera de la Zona Schengen con el objetivo de ir reactivando su economía y, sobre todo, el sector turístico, uno de los más golpeados por el COVID-19. En esta lista se han incluido 15 países. Estos son: Argelia, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay y China.

Al respecto, conversamos con Diego Mellado, embajador de la Unión Europea en el Perú, quien comenta que está lista irá actualizándose. El Perú, que sigue con las fronteras cerradas, aún debe esperar.

- ¿Qué criterios se han utilizado para elaborar esta lista de 15 países, cuyos ciudadanos ahora pueden entrar sin restricciones a la Unión Europea?

La lista de estos países se va a revisar cada 15 días. Lo que estamos mirando primero es la situación epidemiológica en cada país y qué ha pasado en los últimos 14 días. En Europa tenemos una media establecida, que es entre 14 y 15 contagios nuevos por cada 100 mil habitantes durante los últimos 14 días. Entonces, estamos mirando a los países que tienen un índice de contagios similar al nuestro. El segundo dato también es la evolución. Es decir, si en el último mes la curva se mantiene estable o con una curva decreciente. El tercer criterio es la respuesta por parte de las autoridades, o sea, cómo se hace la trazabilidad de los contactos, si se aíslan los casos y se asegura que las personas contagiadas no van a viajar, además del número de pruebas. El Perú, por ejemplo, hace muchas pruebas y eso es algo positivo. Todo eso junto da una serie de criterios que permiten clasificar a los países, por eso hemos decidido que hay 15 que tienen garantías suficientes para que sus ciudadanos puedan ingresar libremente en el espacio Schengen.

-El Perú es el quinto país en el mundo con más número de contagios y estamos lejos todavía de ser incluidos en la lista. ¿Qué otros factores analizarían para considerar a nuestro país?

Otro criterio en la lista europea es el de la reciprocidad, si los países permiten el ingreso de ciudadanos europeos. Por ejemplo, el caso de China es particular. Ellos están en la lista, pero siempre y cuando abran sus fronteras bajo las mismas condiciones a los europeos. El Perú tiene todavía sus fronteras cerradas así que no se ha planteado el caso. En el caso del Perú y otros países de Latinoamérica, habrá que esperar cómo evoluciona la situación, cuándo se abrirán las fronteras y en función de eso se continuará analizando.

- Uno de los motivos de abrir las fronteras ha sido el turismo, un sector que se ha visto muy afectado en Europa. ¿Cuáles van a ser los protocolos con los turistas que ya están recibiendo?

El bloque europeo es uno de los espacios más abiertos que hay en el mundo. Nosotros dependemos mucho del turismo. Hay países como España donde el 12% del PBI viene del turismo, en Grecia es hasta el 22% y en toda la UE es entre 4% y 5%. Si se añaden las industrias y economías conectada al turismo, pues es mucho más importante. Además, una gran parte del turismo europeo proviene de los mismos países de la UE, de franceses que van a España, alemanes que van a Italia, etc. Por eso la apertura de las fronteras primero se realizó dentro de Europa y ocurrió el 15 de junio pasado. Pero también queremos seguir permitiendo los viajes empresariales, los intercambios de estudiantes, todo lo que es el tráfico internacional y por eso estamos abriendo a terceros países.

Los europeos ya regresaron a las playas, como esta en Southend, Inglaterra, como parte del desconfinamiento. El sector turístico necesita de los viajeros para poder reactivarse. (AFP)

Nuestro mensaje desde Europa es que la nueva normalidad también tiene que implicar la posibilidad de viajar. En el siglo XXI tenemos un mundo globalizado, interconectado y no podemos renunciar a esto. El virus es un problema enorme para todos nosotros, pero hay que buscar protocolos y maneras de limitar el riesgo. Hay que abrir las fronteras e incluir la circulación de personas. Tenemos países con los que tenemos mucha relación comercial y desde donde vienen muchos turistas, así que seguiremos ampliando esta lista, pero depende de la situación epidemiológica.

- Justamente esta alta interconexión entre países posibilitó que el virus se propagara tan rápidamente. De hecho, el coronavirus llegó al Perú desde Europa. ¿Esta interconexión entre países será el mismo? ¿Volveremos a tener el mismo flujo de personas?

Yo creo que pasará bastante tiempo hasta que tengamos el mismo flujo, pero sin embargo tenemos que reabrir las fronteras en cuanto sea posible, permitir de nuevo el flujo, pero con estrictos protocolos sanitarios, tanto para las líneas aéreas, los aeropuertos, hoteles, restaurantes. Todo el sector turístico tiene que adaptarse a nuevos protocolos. Los empresarios, pero también los clientes, todos tenemos que aceptar esto porque no se puede renunciar a la interconexión. Por eso es noticia ahora que se abren las fronteras europeas hacia el exterior, porque es el modelo de vida del siglo XXI. Europa representa la apertura hacia el mundo, así como también el Perú y Latinoamérica. No somos bloques cerrados ni queremos serlos. Hay que adaptarse a esta nueva realidad, pero hay que tener responsabilidad.

"El mundo tiene que interconectarse nuevamente", señala el embajador Mellado. En la foto, una tripulante de la línea aérea alemana Lufthansa. (Bloomberg)

-El Reino Unido salió a fines de enero de la Unión Europea. ¿Sus ciudadanos podrán entrar libremente a los países europeos?

De momento sí, porque el Reino Unido salió de las instituciones europeas, pero el ‘brexit’ definitivo todavía se está discutiendo y negociando, y esperamos tener un acuerdo hacia fines de año. Los británicos tienen todos los derechos y todas las obligaciones de estar dentro de la UE, con la excepción de estar en las instituciones.

- No obstante, es uno de los países con mayor número de contagios. ¿Esto no representa un peligro bajo estos criterios epidemiológicos que está manejando la UE?

Los criterios epidemiológicos son importantes, pero también hay otros aspectos como la capacidad de contener los brotes, aislar los casos, la trazabilidad. Se trata de un paquete. Es el caso del Reino Unido o de otros países europeos, como Suecia, que pueden estar por encima de la media europea. Sin embargo, cada país puede hacer más controles. Los ciudadanos pueden entrar a espacio europeo, pero cuando llegan a cada país, probablemente se les someta a más controles para asegurarse de que no haya problemas de infección.

- Entonces ha quedado al discernimiento de cada país…

Lo que ha adoptado la UE es una recomendación para el funcionamiento del espacio Schengen, pero hay una norma que permite a cada país, por razón de protección sanitaria, imponer controles adicionales. Entonces, son ellos los que deciden al final en base a las recomendaciones de la Unión Europea y las normas del espacio Schengen. Estamos en una situación de excepción, donde los países son los últimos en decidir quién entra o no en su territorio. Pero el Reino Unido sigue formando parte del entramado europeo, hasta que tengamos un acuerdo definitivo.

El aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, ya está recibiendo a viajeros europeos y también de países fuera de la Zona Schengen. (Bloomberg)

-¿Cómo va el tema de los europeos que están en el Perú esperando a ser repatriados? ¿Ya regresaron todos a sus países?

Ya se han marchado prácticamente todos los que vinieron al Perú como turistas y por una estancia corta. Los que aún quedan son aquellos que han estado residiendo durante algunos meses, como estudiantes, investigadores o empresarios. Muchos de ellos tienen la intención de volver a Europa.

-¿Y estos cuántos son?

No tenemos un número porque ya no tenemos la lista que hicimos para los turistas, que eran entre 15 mil y 16 mil que se habían quedado varados acá. Ahora tenemos personas que se han ido manifestando ante sus embajadas porque han terminado unas prácticas, un proyecto de investigación, estudios o algún trabajo con una ONG. No tenemos una lista cerrada como antes. Pero turistas ya casi no quedan.

- ¿Cuáles son las lecciones que está dejando esta pandemia al bloque europeo? Usted hablaba del derribo de las fronteras y del libre flujo de personas, pero ahora esta pandemia nos ha confinado. ¿Cómo vemos ahora el mundo?

Para nosotros esto ha sido un cambio muy fuerte. Europa ha basado su modelo económico y su prosperidad en la apertura hacia el mundo. Somos el mayor destino turístico del planeta. Los peruanos que han estado en Europa lo saben, porque han podido viajar libremente entre los países, gracias a la libertad de circulación. Todo eso es un modelo que ha estado cuestionado por el confinamiento. Pero además está el comercio pues somos el mayor bloque exportador e importador, y el confinamiento ha puesto a dura prueba este modelo comercial y económico. Por eso estamos liderando el proceso de apertura de las fronteras dentro y fuera de Europa, porque hay que volver a esa interconexión, no se puede renunciar a ello, es positivo para todos nosotros y para el funcionamiento de nuestras sociedades y nuestras economías. El Perú tampoco puede renunciar a esta interconexión. Hay otro aspecto que la pandemia nos han enseñado, y es un asunto típicamente europeo, que es la importancia de colaborar y cooperar juntos. Cuando empezó el confinamiento en Europa, hubo primero un movimiento un poco disperso de cada país, de ir por su cuenta, y a algunos se le olvidó la acción colectiva europea y la solidaridad. Luego nos dimos cuenta que era imposible luchar contra esta pandemia cada uno en su rincón.

- Los italianos se quejaron mucho de ello…

Exactamente e incluso la UE les ha pedido disculpas. Hubo una declaración de la presidenta de la Comisión Europea pidiendo disculpas por lo que pasó al principio. Hemos vuelto a la acción colectiva y trabajamos juntos. Ahora lo que se está decidiendo en Europa es cómo vamos a poner fondos en común. De hecho, se va a tomar dinero prestado para poder repartirlo entre los socios del bloque que más han sufrido por la pandemia, una especie de fondos adicionales para la recuperación económica. El mercado interior tiene un valor económico enorme y nos va a permitir salir más rápidamente de la crisis económica. Y esto hace que seamos líderes mundiales en la búsqueda de una solución global para el COVID-19. En el caso de la vacuna, no hay que lanzarse en una carrera entre países para ser el primero en conseguirla, y luego utilizarla con motivos geopolíticos. Hay que conseguir una vacuna que sea asequible para todos y por eso se están comprometiendo miles de millones de euros para encontrar una que no sea solo para los países ricos, sino que todos tengan acceso a ella.

