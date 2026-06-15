Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Varias personas observan desde detrás de sacos de arena cómo el agua inunda la principal vía de acceso desde Lima al interior del país, tras las fuertes lluvias en Chaclacayo, el 15 de marzo de 2023. (Foto de Cris BOURONCLE / AFP).
Varias personas observan desde detrás de sacos de arena cómo el agua inunda la principal vía de acceso desde Lima al interior del país, tras las fuertes lluvias en Chaclacayo, el 15 de marzo de 2023. (Foto de Cris BOURONCLE / AFP).
/ CRIS BOURONCLE
Por Agencia EFE

El Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea ve “prácticamente seguro” un episodio de El Niño en 2026-2027 y advierte de que podría alcanzar una intensidad inédita, con impactos sobre el clima, los precios alimentarios, los desplazamientos y los riesgos humanitarios.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.