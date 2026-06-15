El Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea ve “prácticamente seguro” un episodio de El Niño en 2026-2027 y advierte de que podría alcanzar una intensidad inédita, con impactos sobre el clima, los precios alimentarios, los desplazamientos y los riesgos humanitarios.

Es la conclusión principal del informe publicado este lunes por el servicio científico de la Comisión Europea, que analiza de forma anticipada los posibles efectos del fenómeno a partir de las previsiones estacionales que nutren el Servicio de Cambio Climático de Copernicus.

“La aparición del episodio de El Niño de 2026-2027 es prácticamente segura”, señala el análisis, que añade que también se espera que alcance una intensidad “muy elevada”, con una “alta probabilidad” de convertirse en un episodio “muy fuerte” e incluso de superar los precedentes históricos.

El Niño es un fenómeno climático natural que se produce cada pocos años por el calentamiento anómalo de una amplia zona del Pacífico tropical y que puede alterar los patrones de lluvia, temperatura, sequía y tormentas en distintas regiones del planeta.

“El Niño plantea riesgos compuestos en múltiples dimensiones, desiguales en su geografía pero interconectados en sus consecuencias”, advierte el JRC, que sitúa entre sus principales efectos el calor extremo, la sequía, las inundaciones, la inseguridad alimentaria y la exposición de poblaciones vulnerables.

El informe subraya que esos impactos se producirán sobre un contexto ya marcado por el calentamiento global, los conflictos, los desplazamientos, la fragilidad de las cadenas de suministro y los elevados precios de la energía y los fertilizantes.

Según el JRC, la diferencia entre un episodio fuerte y otro de intensidad inédita “no es meramente meteorológica”, sino que puede traducirse directamente en “cientos de millones de personas adicionales en riesgo”.

Una lancha varada en México. Foto: EFE/ Daniel Sánchez

Épocas y zonas

Los científicos europeos prevén que el calor extremo aumente en los trópicos y subtrópicos a partir de septiembre, alcance su máximo entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 y persista hasta la primavera.

El análisis identifica África subsahariana, Asia meridional y sudoriental, Australia y amplias regiones de América como zonas especialmente expuestas.

El JRC también apunta a un mayor riesgo de sequía en amplias zonas de Australia, el Sudeste Asiático, África austral, América Central, el Sahel y el subcontinente indio, mientras que otras regiones, como África oriental, Asia Central o partes de América, podrían registrar lluvias superiores a lo normal.

En Europa, el informe indica que un episodio especialmente intenso podría alterar el patrón habitual y favorecer temperaturas superiores a lo normal, con un calentamiento que se intensificaría hacia la primavera de 2027 en el conjunto de Eurasia.

Cultivos en riesgo

En materia alimentaria, el JRC identifica el trigo duro como uno de los productos más vulnerables, con posibles subidas de precios, mientras que el impacto sobre otros cultivos, como el maíz, el arroz, la soja o el trigo rojo duro de invierno, dependerá de la intensidad final del fenómeno y de las regiones productoras afectadas.

El informe también advierte de que la movilidad relacionada con el clima es esencialmente “interna y de corta distancia” y agrega que las sequías provocan desplazamientos más graduales y menos visibles que las inundaciones o las tormentas.

El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea subraya que la previsibilidad de El Niño ofrece “una verdadera oportunidad” para anticipar medidas, movilizar financiación, reforzar sistemas de alerta y preparar respuestas.