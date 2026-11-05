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Resumen

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Joshua Wong, activista prodemocracia y líder del partido Demosisto de Hong Kong, habla en una conferencia de prensa frente al Consejo Legislativo en Hong Kong, China, el 29 de octubre de 2019 (reeditado el 05 de noviembre de 2026). EFE/EPA/JEROME FAVRE
Joshua Wong, activista prodemocracia y líder del partido Demosisto de Hong Kong, habla en una conferencia de prensa frente al Consejo Legislativo en Hong Kong, China, el 29 de octubre de 2019 (reeditado el 05 de noviembre de 2026). EFE/EPA/JEROME FAVRE
Por Agencia EFE

La Unión Europea (UE) lamentó este jueves la condena a diez años de prisión al activista prodemocrático hongkonés Joshua Wong por conspiración para coludir con fuerzas extranjeras y pidió su “liberación inmediata”.

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