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Resumen

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Una ambulancia pasa junto a un edificio hospitalario en la localidad de Shelekhov, en la región de Irkutsk, el 7 de octubre de 2026. (Foto de TATYANA MAKEYEVA / AFP)
Una ambulancia pasa junto a un edificio hospitalario en la localidad de Shelekhov, en la región de Irkutsk, el 7 de octubre de 2026. (Foto de TATYANA MAKEYEVA / AFP)
/ TATYANA MAKEYEVA
Por Agencia EFE

El Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea (UE) abordó este miércoles la reciente muerte registrada en Rusia y sus posibles vínculos con la peste, sin que la Comisión Europea (CE) haya avanzado conclusiones al respecto.

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