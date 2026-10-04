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Activistas del Partido Comunista portan banderas rojas durante una manifestación en conmemoración de las víctimas del golpe de Estado procomunista de 1993 en Moscú, Rusia, el 4 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY
Activistas del Partido Comunista portan banderas rojas durante una manifestación en conmemoración de las víctimas del golpe de Estado procomunista de 1993 en Moscú, Rusia, el 4 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY
Por Agencia EFE

Unas 60 personas fueron detenidas este domingo en Moscú en un acto convocado por el Partido Comunista de Rusia con ocasión del 33 aniversario del bombardeo del Parlamento ruso ordenado por el entonces presidente Boris Yeltsin, informaron medios locales.

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