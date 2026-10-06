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Resumen

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Manifestantes portan pancartas con los lemas "No saben pronunciar Bagayoko, sino Netanyahu" y "Más plazas en el CAPES (examen de magisterio de secundaria) para que no acabemos en la CRS (policía antidisturbios)" durante una manifestación en Estrasburgo, Francia. (Foto de ROMEO BOETZLE / AFP).
Manifestantes portan pancartas con los lemas "No saben pronunciar Bagayoko, sino Netanyahu" y "Más plazas en el CAPES (examen de magisterio de secundaria) para que no acabemos en la CRS (policía antidisturbios)" durante una manifestación en Estrasburgo, Francia. (Foto de ROMEO BOETZLE / AFP).
/ ROMEO BOETZLE
Por Agencia AFP

Decenas de millas de estudiantes de bachillerato, acompañados de sus padres, profesores y sindicatos, se manifestaron este martes para reclamar mejores condiciones en Francia bajo una estricta vigilancia policial, cuando las autoridades no consiguen calmar unas protestas marcadas por choques violentos.

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