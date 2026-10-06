Decenas de millas de estudiantes de bachillerato, acompañados de sus padres, profesores y sindicatos, se manifestaron este martes para reclamar mejores condiciones en Francia bajo una estricta vigilancia policial, cuando las autoridades no consiguen calmar unas protestas marcadas por choques violentos.

Desde finales de septiembre, los alumnos bloquearon cientos de liceos, donde estudian jóvenes de entre 15 y 18 años en el último ciclo de la educación secundaria, para denunciar el no reemplazo de profesores ausentes y sobrecargados, así como aulas deterioradas e incapaces de soportar el aumento de las temperaturas.

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A la espera de la manifestación en París, donde las autoridades esperan en la tarde hasta 40.000 personas, unas 86.000 ya empezaron a recorrer las calles de Marsella, Lyon y Nantes para pedir más medios para la educación y denunciar la actuación policial de las últimas semanas, según cifras oficiales.

La gente se congrega en la estatua que representa a la República Francesa, situada en el centro de la Plaza de la República, al inicio de una manifestación que forma parte de una jornada nacional de acciones convocada por estudiantes de secundaria, el 6 de octubre de 2026. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT

Las clases se suspendieron “total o parcialmente” este martes en casi 900 de los 3.700 institutos en Francia, según el ministerio de Educación.

“Hoy me manifiesto porque tengo miedo por mi futuro y quiero reivindicar mis derechos”, explicó a AFP Selma, de 15 años, en Marsella. En Nantes, la pancarta de cabecera de la marcha rezaba: “Escuelas sin dinero, país sin futuro”.

Manifestantes enmascarados portan pancartas durante una protesta de estudiantes de secundaria en Lyon, Francia, el 6 de octubre de 2026. (Foto de Olivier CHASSIGNOLE / AFP). / OLIVIER CHASSIGNOLE

“Los jóvenes tienen razón de movilizarse” para exigir “clases menos abarrotadas y condiciones de enseñanza dignas”, dijo a la AFP Emmanuelle Artiguebieille, una madre que preveía manifestarse en Estrasburgo, en el noreste de Francia.

“Nuestro lugar, como padres, es estar a su lado, para ayudar a reducir la tensión”, aseguró.

Agentes antidisturbios observan un incendio en una barricada improvisada levantada por manifestantes durante los enfrentamientos ocurridos al margen de una manifestación de estudiantes en Lyon. (Foto de Olivier CHASSIGNOLE / AFP). / OLIVIER CHASSIGNOLE

Pérdidas de dientes y mano

El gobierno se encuentra bajo presión por su respuesta represiva. Desde el inicio del movimiento, que se saldó con 24 centros educativos incendiados o saqueados, el gobierno afirma que 215 estudiantes resultaron heridos, así como 85 miembros del personal docente y 715 policías.

Un manifestante sostiene una pancarta con el lema "500 arrestos, ¡que haya revolución!" frente a las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS) durante una manifestación de estudiantes de secundaria en París, el 6 de octubre de 2026. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP / KENZO TRIBOUILLARD

Un joven de 15 años perdió una mano el lunes después que, según una fuente sindical policial, reconoció una granada de dispersión lanzada por agentes antidisturbios en Lens, en el norte de Francia, mientras que otros estudiantes perdieron la visión de un ojo o dientes en las cargas de las fuerzas de seguridad.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, aseguró que las intervenciones policiales se llevan a cabo con la “máxima proporcionalidad”.

Su par de Educación Nacional, Édouard Geffray, subrayó que la “prioridad absoluta” del gobierno es “proteger” a los alumnos, y lamentó la “tragedia” del joven que perdió la mano.

Varios sindicatos y organizaciones de derechos humanos acusaron a la policía de emplear una fuerza desproporcionada contra las manifestantes, entre ellos Amnistía Internacional que llamó el lunes a “poner fin a la represión policial desproporcionada”.

La Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH) expresó su “profunda preocupación” y llamó al gobierno “a la máxima moderación en el uso de la fuerza y ​​en la apertura de procesos judiciales” a estudiantes.

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La policía abrió 10 investigaciones internas a agentes por acusación de brutalidad, mientras que más de 5.000 personas, el 87% de ellas menores, fueron detenidas, según las autoridades.

Además de buscar soluciones al problema de la falta de profesores y la renovación de edificios, el primer ministro, el centroderechista Sébastien Lecornu, propuso una ley para obligar a pagar las reparaciones a los responsables de daños a la propiedad pública.

Las protestas llegan meses antes de la elección presidencial de 2027, que lidera la ultraderechista Marine Le Pen en los sondos, y cuando el gobierno busca aprobar unos presupuestos con un fuerte ajuste fiscal para reducir los elevados déficit y deuda pública, en un contexto de preocupación en los mercados.

El gobierno del presidente Emmanuel Macron acusa además al partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) de estar detrás de las protestas. Su líder y candidato presidencial, Jean-Luc Mélenchon, expresó su apoyo a los manifestantes, aunque llamó a usar métodos no violentos.