La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una rueda de prensa en Pekín, China, el pasado 24 de julio. Foto: EFE/EPA/JESSICA LEE
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una rueda de prensa en Pekín, China, el pasado 24 de julio. Foto: EFE/EPA/JESSICA LEE
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Von der Leyen: la mejor garantía de la paz para Ucrania es un ejército ucraniano fuerte
Resumen de la noticia por IA
Von der Leyen: la mejor garantía de la paz para Ucrania es un ejército ucraniano fuerte

Von der Leyen: la mejor garantía de la paz para Ucrania es un ejército ucraniano fuerte

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La mejor garantía de seguridad para cualquier acuerdo de paz que ponga fin a la guerra entre y es un ejército ucraniano fuerte, bien entrenado y equipado, dijo este viernes a los periodistas en Riga la presidenta de la Comisión Europea (CE), .

“Tenemos que fortalecer las fuerzas armadas ucranianas. He dicho que Ucrania debe ser como un puercoespín de acero, indigerible para posibles invasores, y Ucrania cuenta con unas fuerzas armadas altamente entrenadas y con experiencia en el campo de batalla. Para garantizar la seguridad, esta sería la primera línea de defensa, pero requiere una financiación sustancial y sostenible”, subrayó.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Europa se rearma: así es la millonaria apuesta para contener a Rusia y responder a Trump

La en el marco de una gira por los países miembros de la Unión Europea (UE) que tienen frontera con Rusia y visitará Estonia el sábado y Lituania la próxima semana.

Von der Leyen dijo, por otra parte, que además de mejorar sus capacidades de defensa y de producción de armamento, los Estados necesitan una mayor conciencia de lo urgente que es esa tarea.

“Es muy importante tener el sentido correcto de la urgencia. Letonia tiene el sentido correcto de urgencia, pero toda la UE necesita entender que es importante trabajar en la preparación, la preparación inmediata, y para eso se necesitan diferentes elementos. Un elemento es la flexibilidad financiera, el liderazgo financiero, y esto es algo que la Comisión ha hecho posible” dijo en conferencia de prensa conjunta con la primera ministra letona, Evika Siliņa.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebran una conferencia de prensa en Bruselas, Bélgica, el 17 de agosto de 2025. (Foto de EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebran una conferencia de prensa en Bruselas, Bélgica, el 17 de agosto de 2025. (Foto de EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)
/ OLIVIER HOSLET

Von der Leyen mencionó el programa para prestar hasta 150 mil millones de euros para proyectos relacionados con la defensa en los países de la UE y dijo que los fondos del instrumento, adoptado solo a fines de mayo, han sido ya solicitados en su totalidad

Al hablar sobre las , donde Letonia se ha comprometido a destinar el 0,25 % de su PIB a ayuda militar, Siliņa declaró a la prensa que Kiev también necesitaba financiación para mantener sus servicios sociales en funcionamiento.

También indicó que Letonia está lista para contribuir al programa por el que los países europeos adquieren para donarlo a Ucrania.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC