Resumen

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La foto, tomada el 6 de noviembre de 2026, muestra un avión de la aerolínea KLM aterrizando en el aeropuerto Václav Havel de Praga, República Checa. Foto: MICHAL CIZEK / AFP
La foto, tomada el 6 de noviembre de 2026, muestra un avión de la aerolínea KLM aterrizando en el aeropuerto Václav Havel de Praga, República Checa. Foto: MICHAL CIZEK / AFP
/ MICHAL CIZEK
Por Agencia AFP

Más de una decena de vuelos en Europa fueron nuevamente objeto el viernes de alertas de bombas, informaron las autoridades de República Checa, Bulgaria y Portugal, tras una jornada de perturbación del tráfico aéreo debido a estas alarmas.

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