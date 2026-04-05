Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Foto de archivo del aeropuerto de Brusela. (Foto: EFE)
Foto de archivo del aeropuerto de Brusela. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Los hombres alemanes con una edad comprendida entre 17 y 45 años tendrán que obtener la autorización de las Fuerzas Armadas para estancias en el extranjero de más de tres meses en virtud de la reciente modificación de la Ley del Servicio Militar, según medios como Frankfurter Rundschau y Der Spiegel.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.