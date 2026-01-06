La Unión Europea mantendrá contacto con Gobierno de Rodríguez en Venezuela para defender intereses y principios

La Unión Europea (UE) afirmó este martes que mantendrá los contactos con el Gobierno de Delcy Rodríguez, como venía haciendo con unas autoridades venezolanas que no consideraba legítimas, con el objetivo de “salvaguardar sus intereses y defender sus principios”.

“Lo que haremos en este caso es lo que hemos hecho hasta ahora, aunque no hayamos reconocido la legitimidad del presidente (depuesto por Estados Unidos, Nicolás) Maduro, y lo mismo en el caso de Delcy Rodríguez”, ahora la nueva presidenta encargada de Venezuela, indicó la portavoz comunitaria Anitta Hipper durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

La portavoz de la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, destacó que el bloque mantendrá “un compromiso específico con las autoridades venezolanas para salvaguardar nuestros propios intereses y defender nuestros propios principios”.

Recordó que, para la UE, las autoridades de Venezuela “derivan su mandato de un proceso electoral que no respetó la voluntad del pueblo en favor del cambio democrático” en las elecciones del 28 de julio de 2024.

En ese sentido, insistió en que “el futuro de Venezuela debe configurarse precisamente a través de un diálogo inclusivo que conduzca a una transición democrática y, por lo tanto, incluya a todos los actores comprometidos con la democracia, entre ellos las figuras de los líderes de la oposición elegidos democráticamente”.

Preguntada por si la UE piensa revisar las medidas restrictivas que impuso contra Rodríguez, que incluyen la prohibición de entrar en territorio comunitario, Hipper dijo que “en lo que respecta a las sanciones, todas las decisiones se toman por unanimidad entre nuestros Estados miembros, y no puedo anticiparme ni prejuzgar nada de este trabajo”.

La cúpula chavista este lunes, en la toma de posesión de Delcy Rodríguez.

El domingo, Kallas publicó una declaración en nombre de 26 de los 27 Estados miembros (todos menos Hungría), en la que llamó a “la calma y moderación de todos los actores, con el fin de evitar una escalada y garantizar una solución pacífica a la crisis”.

También pidió respetar los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

“Los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tienen la responsabilidad especial de defender esos principios, como pilar de la arquitectura de seguridad internacional”, añadió sin mencionar a Estados Unidos.

Kallas se refirió igualmente en esa declaración a que Maduro “carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente” y recordó que la UE ha abogado por una “transición pacífica hacia la democracia en el país, liderada por Venezuela y respetuosa con su soberanía”, de manera que se respete “el derecho del pueblo venezolano a decidir su futuro”.

Delcy Rodríguez abrió el lunes un nuevo capítulo político en los casi 26 años de historia del chavismo al convertirse, por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo dos días después del ataque militar estadounidense a Venezuela para prender a Maduro.

Maduro, capturado en Caracas por fuerzas especiales de Estados Unidos, compareció el lunes junto a su esposa, Cilia Flores, ante un tribunal federal de Nueva York y ambos se declararon inocentes de todos los cargos de narcotráfico con los que la Administración de Donald Trump pretende justificar los bombardeos, su captura y posterior traslado a EE.UU.