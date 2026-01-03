Rusia exige aclarar el paradero de Maduro

Rusia exigió este sábado que se aclare el paradero del líder venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer, que fueron sacados del país “por la fuerza” y como consecuencia de “la agresión estadounidense”.

“Exigimos esclarecer de inmediato esta situación”, manifestó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

La nota agrega que lo que ocurrió con el mandatario venezolano, “en casode ser verdad”, constituye una “violación inaceptable” de la soberanía de un Estado independiente.

Previamente, Moscú criticó la “agresión militar” de Washington contra Venezuela y llamó al diálogo para evitar una mayor escalada de las tensiones.

Imágenes del Fuerte Tiuna tras ataque de EE.UU. a Venezuela. Photo by AFP / STR

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, señaló antes que las autoridades venezolanas desconocen dónde se encuentran Maduro y su esposa tras los bombardeos ocurridos de madrugada.

Rodríguez también exigió a EE.UU. una prueba de que Maduro y la primera dama venezolana seguían con vida.