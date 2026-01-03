Fotografía de archivo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: EFE/ Miguel Gutierrez
Fotografía de archivo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: EFE/ Miguel Gutierrez
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Rusia exige aclarar el paradero de Maduro
Resumen de la noticia por IA
Rusia exige aclarar el paradero de Maduro

Rusia exige aclarar el paradero de Maduro

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

exigió este sábado que se aclare el paradero del líder venezolano, , y su mujer, que fueron sacados del país “por la fuerza” y como consecuencia de “la agresión estadounidense”.

“Exigimos esclarecer de inmediato esta situación”, manifestó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: El Gobierno de Venezuela solicita reunión de emergencia a la ONU tras ataques de EE.UU.

La nota agrega que lo que ocurrió con el mandatario venezolano, “en casode ser verdad”, constituye una “violación inaceptable” de la soberanía de un Estado independiente.

Previamente, Moscú criticó la “agresión militar” de Washington contra Venezuela y llamó al diálogo para evitar una mayor escalada de las tensiones.

Imágenes del Fuerte Tiuna tras ataque de EE.UU. a Venezuela. Photo by AFP
Imágenes del Fuerte Tiuna tras ataque de EE.UU. a Venezuela. Photo by AFP
/ STR

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, señaló antes que las autoridades venezolanas y su esposa tras los bombardeos ocurridos de madrugada.

Rodríguez también exigió a EE.UU. una prueba de que Maduro y la primera dama venezolana seguían con vida.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos. EFE

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC