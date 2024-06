La vicecanciller de Ucrania, Iryna Borovets, visita por primera vez Latinoamérica, y su primera parada ha sido el Perú, donde ha propuesto arribar a acuerdos comerciales y de inversión entre ambos países. Esto ocurre antes de la Cumbre de la Paz que se realizará el próximo fin de semana en Suiza, y donde Kiev busca el consenso para su llamada “fórmula de paz” que establezca los puntos de referencia para una posible negociación de paz y el cierre de la guerra con Rusia. También explica el interés de su país por incorporarse al acuerdo comercial Transpacífico (CPTPP). Tras la llegada de Borovets a Lima, el presidente Volodymyr Zelensky tuvo una conversación telefónica con la presidenta peruana Dina Boluarte.

―Entiendo que es la primera vez que está en Latinoamérica. ¿Por qué eligió a Perú como su primer destino en la región?

No es que lo haya elegido precisamente así. Simplemente sucedió, pero me alegra mucho. Y sí, esta es mi primera vez, no solo en Perú, sino en Latinoamérica. Pero ahora estoy muy contenta de que Perú haya sido mi primer país, porque he tenido encuentros realmente increíbles. Tuve un poco de tiempo para visitar varios museos, así que estoy impresionada y asombrada con las culturas, con toda la historia, con los tesoros arqueológicos que tienen, porque yo también soy historiadora del arte, así que me interesa mucho. Tuvimos reuniones muy productivas, y debo decir que encontré en el lado peruano verdaderos amigos de Ucrania, bastante apoyo a Ucrania. Estamos interesados en intensificar la cooperación entre ambos países.

―¿Con qué autoridades del gobierno peruano se reunió?

Visité al ministro de Relaciones Exteriores. Me reuní con mi homólogo, el viceministro de RR.EE., Peter Camino. Pero también me reuní con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, y tuve otra reunión con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Alejandro Aguinaga.

―¿Cuáles fueron los temas abordados con el ministro de Justicia y con el congresista?

Temas de derechos humanos. Informé sobre la violación rusa de los derechos humanos en los territorios ocupados [en Ucrania], que comenzó en el 2014, cuando los rusos ocuparon Crimea y la parte de Lugansk y Donetsk. Pero también ahora, después de la agresión a gran escala, informé sobre los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania, contra nuestro pueblo, contra nuestra naturaleza, contra nuestra cultura. Tuvimos una discusión significativa. Y por supuesto, expreso mi gratitud por el apoyo en la Asamblea General de la ONU, sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados. Se trata de una resolución anual en la que estamos trabajando junto con nuestros socios. Así que expreso mi gratitud por el hecho de que Perú también haya votado a favor de esta resolución.

―¿Fueron buenas sus impresiones después de estas reuniones?

Mi reunión con mi homólogo en el Ministerio de Relaciones Exteriores fue asombrosa. Fue un debate muy abierto. Informé sobre la próxima cumbre en Suiza. Perú participará, y es un placer para nosotros, porque realmente creemos que es un lugar ideal para los países que aman la paz y que ponen el principio universal de la Carta de las Naciones Unidas, como el respeto a la integridad territorial, la soberanía. Si quieres vivir en paz y en orden, tienes que respetar esos principios. Así que, al acudir a esta cumbre, se muestra disposición a desempeñar un papel crucial en los procesos globales para algún tipo de estabilización de la situación en Ucrania. Porque la agresión rusa no es solo a la región europea, va más allá de Europa e implica muchos procesos globales, seguridad alimentaria, seguridad nuclear, etcétera.

Deputy Minister of Foreign Affairs of Ukraine @IrynaBorovets1 paid a visit to Peru



Together with partners, she discussed ways of deepening cooperation, as well as highlighted the importance of Ukraine’s Peace Formula implementation & 🇵🇪's participation in the Global Peace Summit pic.twitter.com/osNUbLEXQ6 — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) June 5, 2024

―¿Le explicaron por qué la presidenta de Perú no asistirá a la cumbre?

No pedimos explicaciones. Sabemos que habrá representación a nivel del ministro de Relaciones Exteriores y esa es la decisión del país. No podemos influir en ello, y se lo agradecemos. Sin embargo, reiteré que nos alegraría mucho ver a la presidenta, por supuesto, y es bienvenida. En todo caso, la conversación telefónica sostenida entre la presidenta y nuestro presidente es muy útil, no solo para la próxima cumbre, sino también para mantener una buena relación, para lo cual necesitamos una conexión personal entre los líderes. Siempre ayuda, siempre.

―El presidente Zelensky ha advertido sobre la influencia de Rusia en Latinoamérica, incluyendo al Perú. ¿Qué información concreta tiene sobre esta influencia en Perú?

Es el estilo ruso, ser muy activo en la desinformación y ‘fake news’, utilizando su centro cultural o los medios de comunicación. En Perú hay televisión rusa, no estoy segura, pero todavía tienen Russia Today. Sputnik. Pero también son muy hábiles en el uso de sus centros culturales para empujar sus narrativas sobre la guerra, tratando de mostrar este conflicto no como una agresión rusa contra un país soberano, sino como la guerra entre Rusia y el mundo occidental, donde Ucrania no existe en absoluto. Y de alguna manera descartan nuestra identidad. Sé que aquí son muy activos en ese sentido y también en el lado político, intentando influir en autoridades y periodistas. Sabemos perfectamente que los rusos ahora están redoblando sus esfuerzos para persuadir a los países de la región para que no acudan a la Cumbre de Paz o, al menos, reduzcan el nivel de la representación. Intentaron desacreditar la cumbre diciendo, por ejemplo, la falsa narrativa sobre una supuesta Ilegitimidad de nuestro presidente. Conocemos las narrativas que impulsa Rusia. Rusia no es el mayor socio económico de ningún país de la región. Ni siquiera está entre los cinco principales socios económicos. Pese a ello, presentan más recursos que Ucrania, con enormes embajadas.

―En Kiev nos contaron que la Embajada de Rusia en Perú tenía como 80 personas, mientras que la Embajada de Ucrania solo tenía entre cuatro o cinco personas.

Cinco, sí. Y, por ejemplo, en Brasil, solo tenemos al embajador más una persona, y dos puestos vacantes. En un país tan grande e importante como Brasil, solo tenemos un embajador y un diplomático. Así que no podemos compararnos ni competir con Rusia en recursos. Lo único que podemos hacer es ser honestos con nuestros socios, explicarles lo que está pasando y, por supuesto, intentar reiniciar nuestra relación porque, de alguna manera, hace varios años perdimos este impulso, perdimos esta dinámica de diálogo político, de cooperación económica, de relación comercial. Así que ahora es el momento crucial de encontrarlo de nuevo y relanzarlo.

―¿No cree que es un poco tarde? ¿La estrategia de Ucrania en Latinoamérica no llega un poco tarde?

Nunca es tarde. Lo primero es este paso de admitir que no es suficiente, y comprender la importancia de avanzar en la relación. Se trata, en primer lugar, de explicar a nuestros socios de Perú el valor añadido de la cooperación con Ucrania. Creo que en un mundo globalizado, nunca es tarde para establecer o restablecer una relación. Sobre todo ahora, cuando la agresión rusa continúa y Ucrania lucha desesperadamente por la independencia y pelea por sus territorios. Necesitamos socios y solidaridad de los países que entienden el valor de la libertad de ser independiente en tu propio país y Perú luchó por eso hace 200 años, y desde entonces viven en paz. Este es realmente un caso raro para un mundo moderno. Sé que este año habrá un gran aniversario de la Batalla de Ayacucho.

―Los 200 años de la Batalla de Ayacucho.

Sí, 200 años. Y para nosotros, esta batalla continúa ahora mismo. Por lo tanto, nunca es tarde para pedir ayuda a los socios. Creo que es una posición honesta admitir que hemos perdido impulso. No prestamos atención por muchas razones. En realidad, no fue intencionado. Fue por falta de recursos o por una posición muy eurocéntrica respecto a la pertenencia a la Unión Europea. La pertenencia a la OTAN, y para nosotros es vital desde el punto de vista de la seguridad y la economía, porque somos parte innegable de Europa. Así que, por supuesto, nos gustaría volver a formar parte de la familia europea. Pero, por supuesto, no era una excusa para descuidar otras relaciones. Así que ahora lo entendemos y aprendimos todas las lecciones, pero somos muy bien recibidos aquí.

―¿Qué puede aportar Perú a los objetivos de Ucrania en la guerra? No tenemos mucho que aportar en términos militares o económicos como Argentina u otros países de la región.

Su apoyo, su voto en la ONU ya es mucho. Cuando se resuelven cuestiones de principio al más alto nivel en las Naciones Unidas, se cuenta con todas y cada una de las voces. Necesitamos esa mirada en la Cumbre de la Paz, necesitamos a Perú dentro de nuestra fórmula de paz, con el fin de tener unidad global. Perú, por supuesto, debería formar parte de nuestra fórmula de la paz. Quizá la economía, el comercio o la cooperación militar no sean opciones ahora mismo, pero la diplomacia y la política serían los campos en los que podríamos caminar juntos. Esto es solo un paso. Ucrania ya ha dado los primeros pasos con otros países, como la visita a Argentina y Chile. Creo que lo comercial y la inversión es el siguiente paso que deben dar Ucrania y Perú.

―¿Perú ha anticipado su apoyo sobre alguno de los diez puntos que tiene esta fórmula de la paz?

Sí. En primer lugar, en la cumbre se discutirán tres o cuatro puntos de la fórmula como seguridad nuclear, la seguridad alimentaria y los aspectos humanitarios. Creo que a Perú le interesan los aspectos humanitarios. Incluye, por ejemplo, el intercambio de prisioneros, liberación de los civiles ucranianos detenidos. Nosotros solo tenemos prisioneros de guerra rusos que se entregaron, pero por el lado ruso, mantienen a un montón de ucranianos, civiles. Los detienen ilegalmente, y eso va en contra de todo el derecho internacional. También niños, que son deportados a la fuerza. Se trata del aspecto humanitario. Esto se debatirá en la cumbre y habrá una mesa redonda entera dedicada a estos temas. Así que dentro de este panel, Perú podría jugar un papel crucial.

―¿Se está evaluando algún tipo de acuerdo comercial entre Ucrania y Perú?

No por el momento. Sin embargo, estamos llevando negociaciones a nivel multilateral con distintos países de Latinoamérica. A nosotros nos gustaría unirnos al Tratado Integral y Progresista Transpacífico (en inglés, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, por su sigla CPTPP), un acuerdo de libre comercio entre 11 países. Para nosotros sería muy interesante formar parte de este, porque es uno de los mayores bloques de países en términos económicos. Esto nos ayudaría a descongelar nuestra relación económica, un entendimiento con nuestro Comité Intergubernamental de Comercio Económico e Inversión. La última reunión de esta comisión se celebró en el 2008. Así que te imaginas cuántos años hemos perdido. Hemos sugerido al ministro de Relaciones Exteriores que reabra esta página de nuestra relación y celebre el próximo tipo de sesión de este comité intergubernamental, y este será exactamente el lugar adecuado para establecer el futuro prometedor. Tenemos que firmar un nuevo acuerdo para que sea efectivo. Obtuvimos una respuesta positiva por su parte. Así que ahora depende de los gobiernos decidir cuándo celebrar tal sesión y dónde.

―Pero tal vez sea bueno que las autoridades de Perú viajen a Ucrania para conocer la realidad que se está viviendo.

Estaríamos encantados de acogerlos, por supuesto. Pero que decidan ellos.

―¿Hay algún objetivo en la Cumbre de la Paz más allá de la fórmula de la paz?

El objetivo es, en primer lugar, iniciar el debate sobre el futuro marco para la paz, pero también una meta es tener esta coalición de naciones amantes de la paz. El objetivo es enviar el mensaje al agresor de que las futuras conversaciones de paz se basarán en el principio de un mundo democrático y no en el principio del agresor. Entendemos que esta guerra terminará con una negociación como todas las guerras del mundo, pero depende de nosotros, no solo de Ucrania sino del mundo democrático, dictar al agresor cómo debe ser esta negociación y cuáles son los principios de la futura paz. No es un agresor, ya sea Rusia u otro país, quien deba definir los términos de la paz.

―Brasil y China quisieron poner a Rusia en la mesa de negociación.

Por supuesto, nos dimos cuenta sobre los seis puntos de China y Brasil sobre la “crisis” en Ucrania, cómo ellos lo llaman y no estamos de acuerdo con el término, porque no es una crisis. Se trata de una agresión rusa a gran escala y provocada contra Ucrania. También nos ha llamado la atención la reciente declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de China sobre sus propuestas alternativas de paz. Pero lo que me gustaría decir ahora es que hay una fórmula de paz, de diez puntos, que se basa en los principios del derecho internacional. Las propuestas alternativas solo podrían poner en peligro el proceso por no ser suficientes para una paz justa. En primer lugar, de alguna manera propusieron congelar el conflicto, parar donde estamos y no decir que el agresor debe retirar sus tropas. Eso es inaceptable. En segundo lugar, no mencionan la responsabilidad de Rusia, y creo que esto es muy importante para el futuro del mundo, para la futura estabilidad global. Porque si otras dictaduras ven eso, podrían quedar impunes por sus crímenes contra otros países.

―¿Es una mala señal que varios presidentes no vayan a la Cumbre de la Paz y solo envíen a las representaciones de menor nivel?

Perú estará representado en la cumbre al nivel que considere necesario. Pero seguimos transmitiendo la invitación a la presidenta. La invitación sigue abierta. Está sobre la mesa. Estamos realmente satisfechos y muy agradecidos a Perú por la decisión de estar en la cumbre. Así que esta es la parte más importante.

Iryna Borovets, vicecanciller de Ucrania, explicó que su país busca incorporarse al acuerdo comercial Transpacífico (CPTPP) que agrupa a 11 países, incluido Perú. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio) / Hugo

―Estados Unidos autorizó el uso de armas para defender Kharkiv. ¿Se utilizan ya estas armas?

No lo puedo decir. Se ha logrado estabilizar la situación en la región de Kharkiv, lo que significa que, de algún modo, hemos conseguido detener el avance ruso. Estamos agradecidos con los países que nos dieron permiso para utilizar armas occidentales, atacar a los objetivos militares en el territorio ruso. […] ¿Te imaginas lo injusto que es que te bombardeen y no tengas permiso para usar armas de largo alcance para protegerte a ti mismo y a la gente pacífica de tu país? No poder usar esta arma que tienes, creo que fue realmente injusto. Y no se puede ganar la guerra con las reglas así. Creo que nuestros socios lo entienden, vieron la crueldad de nuestro enemigo, y vieron las vidas ucranianas que estamos perdiendo cada día y tomaron la decisión correcta.

―¿Cuándo serán las elecciones en Ucrania? ¿Ya tiene una fecha aproximada? ¿Está garantizada la salud democrática del país?

Existe una campaña de desinformación rusa, por cierto, sobre la legitimidad de nuestro presidente o sobre el hecho de no celebrar las elecciones de este año. La realidad es que, según la ley marcial de Ucrania, no se pueden celebrar elecciones porque, en primer lugar, no se pueden organizar los procesos democráticos. No se puede organizar la seguridad de las propias elecciones. No puede organizar la representación de los observadores internacionales. No se pueden organizar las campañas de todos los partidos, todos los candidatos. No se puede organizar, por ejemplo, cómo contar los votos si tenemos territorios ocupados. Tenemos territorios ocupados donde no se pueden realizar las elecciones, territorios que están siendo bombardeados o muy cerca de la línea del frente, y no es posible, por razones de seguridad, organizar el proceso de votación. A la mayoría de la gente en Ucrania, según las encuestas, no le gusta la idea de tener una elección en este momento porque están concentrados en temas como la reconstrucción, la supervivencia de los negocios o tantos otros problemas que afronta Ucrania en medio de la destrucción, del déficit del presupuesto, muchas empresas quebraron. No podríamos tener una elección en este momento.

―¿Entonces no habrá elecciones hasta que la guerra termine?

Hasta que la guerra termine o hasta que la ley actual marcial sea cancelada y eso depende de la situación en el frente y la situación después de la Cumbre de la Paz.

―¿El presidente Zelensky va a ser candidato en las próximas elecciones?