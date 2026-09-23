El papa León XIV mantendrá durante su visita a Francia dos momentos alejados de las grandes ceremonias y de las multitudes: un encuentro privado con siete víctimas de abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia y una visita a un centro de París que acompaña a migrantes y refugiados.

La primera cita tendrá lugar en Lourdes, donde el pontífice escuchará el domingo 27 a siete supervivientes de abusos.

El encuentro, de una hora y a puerta cerrada, se ha preparado durante las últimas semanas con la participación de las propias víctimas y de organizaciones que trabajan con ellas en Francia, donde al menos 330.000 menores sufrieron abusos sexuales en las últimas siete décadas, según un informe de 2021.

Abusos sexuales

“El papa quiso que fuera un grupo reducido de personas para tener tiempo para un intercambio personal, para escuchar realmente lo que tienen que decir, sus testimonios, sus historias”, explicó a EFE Amaury Guillem, secretario general adjunto de la Conferencia de Obispos de Francia y responsable de Comunicación.

El grupo reúne a hombres y mujeres que sufrieron abusos siendo menores o adultos y cuyas experiencias se produjeron en distintos ámbitos de la Iglesia, entre ellos parroquias, congregaciones y centros educativos.

Cinco de los participantes han hecho pública su identidad, mientras que otros dos han optado por permanecer en el anonimato. Pero los siete han insistido en que acudir al encuentro no supone respaldar a la Iglesia ni renunciar a sus reivindicaciones.

Para Guillem, la reunión refleja un cambio en la manera en que la Iglesia francesa afronta los abusos. “Si durante mucho tiempo, durante décadas, este tema estuvo apartado, hoy ya no es así”, dijo. El objetivo, añadió, es que el tema “ya no se oculte”, que las víctimas puedan expresarse y sean acompañadas en su proceso de recuperación.

Pero numerosas víctimas consideran que el espacio que tendrán en la visita del papa León XIV es “insuficiente”, y lamentan que no se les permita explicar al papa el dispositivo de escucha e indemnización “pionero” que ha puesto en marcha la Instancia Nacional Independiente para el Reconocimiento y la Reparación (INIRR).

El papa León XIV se dirige a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro durante su audiencia general semanal en el Vaticano el 16 de septiembre de 2026. Foto: Massimo Valicchia/NurPhoto / MASSIMO VALICCHIA

“Es una oportunidad perdida”, aseguró Marie Derain de Vaucresson, presidenta de esa institución creada por la Conferencia Episcopal francesa para canalizar las indemnizaciones a las víctimas de abusos en la iglesia -ya casi 2.000 las han solicitado, de las 330.000 identificadas por el citado informe de 2021- y que, opina, puede servir de ejemplo para otros países.

“Todos sabemos que es un trauma para la Iglesia de Francia y para la Iglesia en todo el mundo”, manifestó, por su parte, el Elíseo, que consideró “completamente normal” que el papa se reúna con víctimas o representantes de víctimas.

Migrantes y refugiados

La segunda cita especial tendrá lugar el sábado 26 por la mañana en París, en la Maison Bakhita, un centro dedicado al acompañamiento y la integración de personas migrantes y refugiadas. Allí conocerá a un refugiado afgano, una nigeriana victima de trata de seres humanos y una persona con discapacidad.

La migración será así otro de los asuntos que León XIV abordará desde el contacto directo con personas afectadas. Guillem resumió la posición de la Iglesia en tres ideas: “El derecho a no emigrar, a vivir en la propia tierra; la obligación de socorrer a quienes mueren en el mar o en desiertos que se convierten en cementerios; y la obligación de acoger bien a quienes llegan a los países de acogida”.

Guillem situó estas posiciones dentro de la doctrina social de la Iglesia y no como una propuesta partidista. “El papa no viene a hacer política. Viene a decir aquello a lo que nos invita el Evangelio”, dijo.

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Reconoció, no obstante, que “las palabras del papa pueden tener consecuencias políticas”, al tiempo que pidió que la palabra del pontífice no sea utilizada con fines partidistas.

Es un llamamiento de especial calado a apenas siete meses de las elecciones presidenciales en Francia, donde la cuestión migratoria está en el centro del debate político.

“No es en absoluto una provocación respecto a las autoridades francesas”, aseguró el Elíseo sobre estos encuentros, y añadió: “Forma parte del diálogo constructivo y permanente que mantenemos con el Vaticano”.

El Elíseo aseguró que Francia y la Santa Sede comparten “una misma visión humanista de la sociedad”.

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