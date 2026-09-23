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Resumen

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El Papa León XIV saluda a los fieles durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, este miércoles. Foto: EFE/ Riccardo Antimiani
El Papa León XIV saluda a los fieles durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, este miércoles. Foto: EFE/ Riccardo Antimiani
/ RICCARDO ANTIMIANI
Por Agencia EFE

El papa León XIV mantendrá durante su visita a Francia dos momentos alejados de las grandes ceremonias y de las multitudes: un encuentro privado con siete víctimas de abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia y una visita a un centro de París que acompaña a migrantes y refugiados.

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