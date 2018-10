Sofía. Severin Krasimirov, el sospechoso de haber violado y asesinado a la periodista búlgara Victoria Marinova que ha sido detenido en Alemania, ha reconocido haber cometido el crimen, según declaró su madre, Nadejda Krasimirova, a la emisora privada Nova TV.



Krasimirova, que vive en Alemania, a donde había huido su hijo, explicó que este le confesó por teléfono haber matado a la periodista, de 30 años, cuando estaba ebrio y drogado.



"Me llamó y dijo que había estado en una fiesta de cumpleaños y que había bebido un whisky, cuatro o cinco cervezas y había tomado mucha droga", indicó la madre.



"Dijo que estaba muy drogado y que no recordaba casi nada. Pero dijo 'he matado a aquella chica, me di cuenta cuando empecé a salir un poco de la ebriedad'; y se puso a llorar", añadió.



"¿Cómo es posible? ¡Él no es una persona así", exclamó.



La madre del joven de 20 años precisó que su hijo la llamó unas horas después de haber cometido el asesinato.



Además, reveló que el joven sufre de problemas psíquicos, por lo que le habían recetado medicamentos, pero que había dejado de tomarlos porque ella ya no podía comprárselos.



Por otro lado, Krasimirova expresó su esperanza de que su hijo sea procesado y encarcelado en Alemania, y no en Bulgaria, ya que teme que lo maten en una prisión del país balcánico.



Bulgaria ha pedido la extradición del sospechoso, procedente de Ruse, en el norte de Bulgaria, al igual que Marinova.



Según Nova TV, Krasimirov huyó a Alemania el domingo pasado, unas 24 horas después del asesinato, en un automóvil conducido por un amigo suyo.



Las autoridades búlgaras han subrayado que no ven de momento indicios de que el motivo del brutal asesinato esté relacionado con el trabajo profesional de la periodista.



En Luxemburgo, durante la celebración de un consejo de ministros de Justicia de la Unión Europea (UE), la titular búlgara del sector, Tsetska Tsácheva, pidió hoy la rápida entrega de Krasimirov, quien tiene antecedentes por delitos de poca entidad cuando era menor de edad, como el robo de chatarra.



Según la ministra, los elementos de que se dispone apuntan a que fue "un delito por motivos sexuales, espontáneo", aunque insistió en que se "se han barajado diferentes versiones y no se ha excluido ninguna hipótesis".



El cuerpo de Marinova fue hallado en Ruse el sábado por la tarde, después de que fuera violada y asesinada de forma "brutal y cruel", según el ministro del Interior, Mladen Marinov.



La periodista era presentadora y directora de TVN, un canal privado local, y su asesinato se produjo después de que el 30 de septiembre dedicase una emisión a la corrupción con fondos europeos, incluido el soborno de empresarios y políticos locales.



El contenido de ese programa hizo temer que la muerte violenta de Marinova se debiera a su trabajo, lo que elevó la presión internacional sobre el Gobierno búlgaro para un rápido esclarecimiento del caso.



El brutal crimen generó una oleada de indignación en Bulgaria, donde muchas personas ven con frustración la corrupción rampante y muestran poca confianza en la policía y el sistema judicial, según las encuestas.

