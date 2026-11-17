Las autoridades de Rusia reconocieron este martes “daños estructurales” en el puente de Crimea tras el ataque efectuado por el ejército de Ucrania, del que ha sido informado el presidente ruso, Vladimir Putin, quien se encuentra de viaje a China.

“Se ha incoado un caso penal por atentado terrorista (...), las formaciones armadas ucranianas atacaron el puente de Crimea con aparatos no tripulados. Como resultado, se han producido daños estructurales”, informó el Comité de Instrucción de Rusia en un comunicado en las redes sociales.

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En las imágenes difundidas por el medio Meduza se observan graves daños en la base del puente, que con sus 19 kilómetros de longitud es el más largo de Europa: falta uno de los arcos de la carretera y una sección de la calzada aparece sumergida en el agua.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguró que para el ataque su ejército utilizó drones Palianitsa, el cohete dron Ruta y misiles Neptune y FP-5 Flamingo.

El mandatario ucraniano calificó el ataque de “sin precedentes” y lo describió como una respuesta a los ataques rusos contra infraestructuras ucranianas.

Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to Russian strikes on our infrastructure. Today, everyone can see the consequences for the main military crossing from Russian territory into our Ukrainian Crimea. This is the result of the seventh stage of an operation carried out over several weeks, developed and coordinated by the Security Service of Ukraine together with the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Our warriors gradually destroyed air defense systems, radars, electronic warfare equipment, and other designated targets on the way to the final objective. For this, they used “Dovbush,” “Vendetta,” “Da Vinci,” “Sichen,” “Mich-2000,” “Ruta,” “Palianytsia,” “An-197,” “FP-1,” “FP-5 Flamingo,” and “R-360 Neptune.” Today, at the key stage, the “Palianytsia” drones performed exceptionally well, striking the road section of the bridge, while “Neptune” missiles, “Ruta” drones, and FP-5 drones struck the railway section. Using “Flamingo,” our warriors carried out a precision-guided strike – and the communications uplink worked flawlessly until the very last seconds. We have repeatedly offered Russia steps toward de-escalation – and every proposal has been met with loud rejection. Russia strikes our infrastructure every day, including bridges in Zaporizhzhia, Dnipro, Kyiv, and the Odesa region. We are restoring our infrastructure. But we are also reminding Russia that war will always return to where it began. Ukraine’s defensive capabilities are strong and will remain so, and we will never leave terror against our cities and people unanswered. I thank the true warriors of the Security Service of Ukraine, all our Defense Forces, our intelligence agencies, and EVERY manufacturer of weapons effectively used to defend Ukraine, Ukrainians, and our national interests. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026

“Todo el mundo puede ver los daños en el principal paso militar desde territorio ruso hacia nuestra Crimea ucraniana. Este es el resultado de la séptima etapa de la operación, que se llevó a cabo durante varias semanas y fue desarrollada y coordinada por el Servicio de Seguridad junto con el Estado Mayor del Ejército”, afirmó Zelensky en redes sociales.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó, por su parte, de que el presidente ruso ha sido informado sobre el ataque al puente de Crimea y aseguró que el paso será restaurado.

“No hay ninguna duda de que el puente será restaurado. Y será incluso mejor que antes”, dijo Peskov al medio ruso Izvestia.

Abajo, captura de un video publicado el 17 de noviembre de 2026 que muestra el puente de Crimea (puente Kerch) dañado, y arriba, una vista del puente tomada el 14 de octubre de 2022. (Foto de Handout / varias fuentes / AFP). / HANDOUT STRINGER

Añadió que los últimos “ataques terroristas” de Kiev podrían estar relacionados con la próxima reunión tripartita entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos en el marco de la cumbre de la APEC.

Mientras, las autoridades prorrusas de Sebastopol (Crimea) aseguraron este martes que la ciudad no se quedará sin alimentos ni combustible.

“El puente de Crimea prácticamente no se usaba para el transporte de mercancías, por lo tanto lo sucedido no tendrá impacto en el bienestar de la ciudad. (...) Todo está bajo control”, dijo el gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozháev.

A pesar de los daños visibles, la empresa ferroviaria Grand Service Express informó este martes de que el tráfico de trenes por el puente ha sido reanudado.

El puente de Crimea, que une ese territorio ocupado con Rusia, es el mayor símbolo de la anexión de la península ucraniana consumada por el Kremlin en 2014, que no fue reconocida por la comunidad internacional y funcionó como prólogo a la actual guerra en Ucrania.