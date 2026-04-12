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Peter Magyar, líder del partido conservador proeuropeo TISZA, realiza una declaración en Budapest durante las elecciones generales en Hungría, el 12 de abril de 2026. (Foto de Ferenc ISZA / AFP).
Peter Magyar, líder del partido conservador proeuropeo TISZA, realiza una declaración en Budapest durante las elecciones generales en Hungría, el 12 de abril de 2026. (Foto de Ferenc ISZA / AFP).
/ FERENC ISZA
Por Agencia AFP

El conservador proeuropeo Péter Magyar ganó el domingo las elecciones legislativas en Hungría, con una supermayoría en el Parlamento que le deja las manos libres para desmantelar el sistema instaurado por el nacionalista Viktor Orbán, quien reconoció su derrota tras 16 años en el poder.

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