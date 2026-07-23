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Resumen

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Bomberos intentan extinguir incendios forestales con un camión cisterna cerca de Le Porge, en el suroeste de Francia, el 23 de julio de 2026. Foto: ROMAIN PERROCHEAU / AFP
Bomberos intentan extinguir incendios forestales con un camión cisterna cerca de Le Porge, en el suroeste de Francia, el 23 de julio de 2026. Foto: ROMAIN PERROCHEAU / AFP
Por Agencia AFP

Violentos incendios forestales, avivados por el viento y las altas temperaturas, arrasan varias regiones del sur de Europa y provocaron el jueves la evacuación de miles de personas de una zona turística de Francia.

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