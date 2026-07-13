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La policía rusa detiene a Borís Nadezhdin, opositor y aspirante presidencial. Foto: EFE
La policía rusa detiene a Borís Nadezhdin, opositor y aspirante presidencial. Foto: EFE
Por Agencia EFE

El presidente ruso, Vladimir Putin, dio este lunes el pistoletazo de salida a la campaña de las elecciones legislativas de septiembre con la detención del opositor Borís Nadezhdin, aspirante al Kremlin en 2024.

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