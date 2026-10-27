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Resumen

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El presidente ruso Vladimir Putin interviene durante la sesión plenaria de la VIII Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF) en Moscú, Rusia, el 27 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/PAVEL BEDNYAKOV / POOL
El presidente ruso Vladimir Putin interviene durante la sesión plenaria de la VIII Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF) en Moscú, Rusia, el 27 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/PAVEL BEDNYAKOV / POOL
/ PAVEL BEDNYAKOV / POOL
Por Agencia AFP

El presidente ruso, Vladimir Putin, criticó este martes duramente a los países de la Unión Europea y la OTAN durante una llamada con los dirigentes de Finlandia y Noruega, al afirmar que su “política de confrontación” estaba prolongando la guerra en Ucrania.

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