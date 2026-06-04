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El presidente de Rusia Vladimir Putin asiste a una reunión con su homólogo tanzano en el Kremlin el 3 de junio de 2026. (Foto de Ramil Sitdikov / AFP).
El presidente de Rusia Vladimir Putin asiste a una reunión con su homólogo tanzano en el Kremlin el 3 de junio de 2026. (Foto de Ramil Sitdikov / AFP).
/ RAMIL SITDIKOV
Por Agencia EFE

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó hoy a los países occidentales de suministrar “una gran cantidad de drones” a Ucrania, algunos de los cuales -admitió- alcanzan su objetivo en territorio ruso.

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