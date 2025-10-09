Especialistas en emergencias trabajan en el lugar del accidente de un avión de pasajeros de Azerbaijan Airlines cerca de la ciudad de Aktau, en el oeste de Kazajstán, el 25 de diciembre de 2024. (Foto: Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kazajstán / AFP)
Especialistas en emergencias trabajan en el lugar del accidente de un avión de pasajeros de Azerbaijan Airlines cerca de la ciudad de Aktau, en el oeste de Kazajstán, el 25 de diciembre de 2024. (Foto: Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kazajstán / AFP)
/ HANDOUT
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Putin admite que defensas aéreas rusas fueron responsables del accidente de avión de Azerbaiyán en 2024
Resumen de la noticia por IA
Putin admite que defensas aéreas rusas fueron responsables del accidente de avión de Azerbaiyán en 2024

Putin admite que defensas aéreas rusas fueron responsables del accidente de avión de Azerbaiyán en 2024

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente ruso, , reconoció este jueves frente a su par azerbaiyano la responsabilidad de cuando un avión de d se estrelló a finales de 2024 tras ser alcanzado por restos de misiles antiaéreos.

El avión, que cubría viaje entre Bakú y Grozni, en el Cáucaso ruso, intentó aterrizar en el destino previsto pero fue desviado hacia Kazajistán, donde se estrelló el 25 de diciembre de 2024, dejando 38 muertos.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Rusia espera que EE.UU. escuche sus advertencias contra la entrega de misiles Tomahawk a Ucrania

La tragedia provocó un repunte de las tensiones entre Rusia y Azerbaiyán. Putin ya se había disculpado, admitiendo que las fuerzas de Moscú habían realizado disparos en el momento del incidente, pero sin reconocer directamente la responsabilidad de Rusia.

El jueves, el mandatario explicó que la defensa antiaérea rusa estaba activa el día de la tragedia por la presencia de drones ucranianos en Grozni.

Los dos misiles [rusos] que fueron disparados no alcanzaron directamente al avión [...] pero explotaron, quizá por autodestrucción, a unos metros, unos 10 metros”, declaró Putin durante una reunión con Aliyev en Dusambé, Tayikistán.

Por eso se produjo la destrucción [del avión], pero no por elementos de combates, sino más bien por restos de misiles”, explicó, y prometió indemnizaciones e investigar lo sucedido.

MÁS INFORMACIÓN: Escasez y altos precios: cómo Ucrania ha convertido los ataques contra plantas petroleras rusas en una de sus principales tácticas de guerra

Ilham Aliyev dio las gracias a Putin por “seguir personalmente ese caso” y se congratuló por el “desarrollo positivo” de las relaciones entre Moscú y Bakú.

El avión Embraer 190 de la aerolínea Azerbaijan Airlines se estrelló en el oeste de Kazajistán, en la orilla oriental del mar Caspio. Treinta y ocho de las 67 personas que iban a bordo murieron.

Esta era la primera vez que Putin y Aliyev se reunían desde el accidente.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC