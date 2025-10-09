Putin admite que defensas aéreas rusas fueron responsables del accidente de avión de Azerbaiyán en 2024

Escucha la noticia
Putin admite que defensas aéreas rusas fueron responsables del accidente de avión de Azerbaiyán en 2024Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció este jueves frente a su par azerbaiyano Ilham Aliyev la responsabilidad de Rusia cuando un avión de d se estrelló a finales de 2024 tras ser alcanzado por restos de misiles antiaéreos.
El avión, que cubría viaje entre Bakú y Grozni, en el Cáucaso ruso, intentó aterrizar en el destino previsto pero fue desviado hacia Kazajistán, donde se estrelló el 25 de diciembre de 2024, dejando 38 muertos.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Rusia espera que EE.UU. escuche sus advertencias contra la entrega de misiles Tomahawk a Ucrania
La tragedia provocó un repunte de las tensiones entre Rusia y Azerbaiyán. Putin ya se había disculpado, admitiendo que las fuerzas de Moscú habían realizado disparos en el momento del incidente, pero sin reconocer directamente la responsabilidad de Rusia.
El jueves, el mandatario explicó que la defensa antiaérea rusa estaba activa el día de la tragedia por la presencia de drones ucranianos en Grozni.
“Los dos misiles [rusos] que fueron disparados no alcanzaron directamente al avión [...] pero explotaron, quizá por autodestrucción, a unos metros, unos 10 metros”, declaró Putin durante una reunión con Aliyev en Dusambé, Tayikistán.
“Por eso se produjo la destrucción [del avión], pero no por elementos de combates, sino más bien por restos de misiles”, explicó, y prometió indemnizaciones e investigar lo sucedido.
MÁS INFORMACIÓN: Escasez y altos precios: cómo Ucrania ha convertido los ataques contra plantas petroleras rusas en una de sus principales tácticas de guerra
Ilham Aliyev dio las gracias a Putin por “seguir personalmente ese caso” y se congratuló por el “desarrollo positivo” de las relaciones entre Moscú y Bakú.
El avión Embraer 190 de la aerolínea Azerbaijan Airlines se estrelló en el oeste de Kazajistán, en la orilla oriental del mar Caspio. Treinta y ocho de las 67 personas que iban a bordo murieron.
Esta era la primera vez que Putin y Aliyev se reunían desde el accidente.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Israel confirma que no liberará al líder palestino Marwan Barghouti a cambio de rehenes
- Benjamin Netanyahu dice que Donald Trump debería ganar el premio Nobel de la Paz
- F/A-XX: Así es el caza invisible de sexta generación que marcará la próxima era del poder aéreo de EE.UU.
- Israel afirma que el alto el fuego entrará en vigor en Gaza 24 horas después de que firme el acuerdo
- Papa León XIV pide privilegiar el amor a los pobres en su primera exhortación apostólica
Contenido sugerido
Contenido GEC