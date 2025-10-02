El presidente ruso, Vladimir Putin, habla durante una sesión plenaria de la 22ª reunión anual del Club de Discusión Valdai en Sochi, región de Krasnodar, Rusia, el 2 de octubre de 2025. (Foto de EFE/EPA/MIKHAIL METZEL / SPUTNIK)
El presidente ruso, Vladimir Putin, habla durante una sesión plenaria de la 22ª reunión anual del Club de Discusión Valdai en Sochi, región de Krasnodar, Rusia, el 2 de octubre de 2025. (Foto de EFE/EPA/MIKHAIL METZEL / SPUTNIK)
/ MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Putin advierte que los Tomahawk provocarán una escalada de tensiones con Estados Unidos
Resumen de la noticia por IA
Putin advierte que los Tomahawk provocarán una escalada de tensiones con Estados Unidos

Putin advierte que los Tomahawk provocarán una escalada de tensiones con Estados Unidos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de , , alertó este jueves que los que Washington planea entregar a Kiev son un arma “poderosa” y advirtió de que su uso provocará una escalada de relaciones entre Moscú y Washington.

Es un arma poderosa. Ya no es tan moderna pero es potente, y representa una amenaza (...) ¿Los Tomahawk pueden causarnos daños? Pueden. Pero nosotros desarrollaremos nuestros sistemas de defensa antiaérea. ¿Dañará esto nuestras relaciones (con EE.UU.) en las que se perfiló la luz al final del túnel? Por supuesto que sí”, dijo durante su intervención en el Club de debate Valdái celebrado en Sochi.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Misiles Tomahawk e información de inteligencia: ¿Qué se sabe de la nueva ayuda de EE.UU. a Ucrania para ataques en Rusia?

Recordó que “es imposible utilizar los Tomahawk sin la participación directa de militares estadounidenses”.

Esto implicará una nueva etapa, cualitativamente nueva, en la escalada, incluso en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos”, sostuvo.

Según ha declarado el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, Washington se plantea por primera vez desde el comienzo de la guerra autorizar el envío a Ucrania de misiles de precisión Tomahawk, que tienen un alcance de 2.500 kilómetros y pondrían a tiro del Ejército ucraniano numerosos objetivos clave situados en territorio ruso.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC