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Resumen

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El presidente ruso Vladimir Putin mantiene una reunión a bordo del crucero de misiles guiados Varyag de la Armada rusa durante la fase final de unas maniobras navales de la Flota del Pacífico en la isla de Sajalín, en el extremo oriental del país, el 12 de agosto de 2026. (Foto de Gavriil Grigorov / POOL / AFP)
El presidente ruso Vladimir Putin mantiene una reunión a bordo del crucero de misiles guiados Varyag de la Armada rusa durante la fase final de unas maniobras navales de la Flota del Pacífico en la isla de Sajalín, en el extremo oriental del país, el 12 de agosto de 2026. (Foto de Gavriil Grigorov / POOL / AFP)
/ GAVRIIL GRIGOROV
Por Agencia AFP

El presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó este miércoles con confiscar buques occidentales a modo de represalia por la reciente intercepción, por parte de países europeos, de barcos sospechosos de integrar la “flota fantasma” de Moscú.

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