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El presidente de Rusia Vladimir Putin estrecha la mano del ministro de Asuntos Exteriores de Irán Abbas Araghchi durante su encuentro en la Biblioteca Presidencial Boris Yeltsin en San Petersburgo el 27 de abril de 2026. (Foto de Dmitry LOVETSKY / AFP).
El presidente de Rusia Vladimir Putin estrecha la mano del ministro de Asuntos Exteriores de Irán Abbas Araghchi durante su encuentro en la Biblioteca Presidencial Boris Yeltsin en San Petersburgo el 27 de abril de 2026. (Foto de Dmitry LOVETSKY / AFP).
/ DMITRY LOVETSKY
Por Agencia EFE

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró este lunes al comienzo de su reunión con el ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchi, que Rusia hará todo lo posible para que la paz llegue lo antes posible a Oriente Medio.

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