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Resumen

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En esta fotografía de archivo distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente ruso Vladimir Putin preside una reunión del Consejo de Seguridad por videoconferencia en Moscú el 7 de octubre de 2026. (Foto de Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP)
En esta fotografía de archivo distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente ruso Vladimir Putin preside una reunión del Consejo de Seguridad por videoconferencia en Moscú el 7 de octubre de 2026. (Foto de Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente ruso, Vladimir Putin, cumplió este miércoles 74 años, motivo por el que fue felicitado por teléfono por numerosos mandatarios extranjeros, según informó hoy el Kremlin.

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