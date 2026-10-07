El presidente ruso, Vladimir Putin, cumplió este miércoles 74 años, motivo por el que fue felicitado por teléfono por numerosos mandatarios extranjeros, según informó hoy el Kremlin.

Putin, que nació en San Petersburgo en 1952 y dirige Rusia desde el 31 de diciembre de 1999, mantuvo conversaciones telefónicas con líderes del espacio postsoviético como el bielorruso, armenio, kirguís y tayiko.

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El líder chino, Xi Jinping, ya le felicitó por adelantado el martes y se espera que reciba una llamada telefónica del presidente de EE.UU., Donald Trump, que se mostró dispuesto a abordar el posible brote de peste neumónica en Siberia.

Al respecto, aunque Trump la adelantó la víspera, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, aseguró en su rueda de prensa telefónica diaria que dicha conversación telefónica aún no ha sido acordada.

En su última comunicación Trump llamó a Putin a poner fin cuanto antes a las acciones militares en Ucrania, tras lo que firmó un paquete de sanciones contra Moscú que incluye un arancel de hasta el 100 % para los importadores de hidrocarburos rusos.

El Kremlin también comunicó que al término de las conversaciones con sus homólogos, presidirá una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia en medio de la escalada de ataques entre los ejércitos ruso y ucraniano.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, gesticula mientras interviene durante la sesión plenaria de la reunión anual del Club de Debate Valdai en Moscú, el 1 de octubre de 2026. (EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV). / MAXIM SHIPENKOV

La popularidad de Putin, que superó el 80 % al comienzo de la guerra en Ucrania hace cuatro años y medio, ha caído en picado en los últimos meses debido a las consecuencias de los ataques ucranianos, el déficit de combustible y el bloqueo de internet, entre otros motivos.

Aunque el ejército ruso no es capaz de tomar el Donbás, el objetivo mínimo ruso en Ucrania, el jefe del Kremlin insiste en continuar la campaña militar, muy impopular entre la mayoría de los habitantes de este país.

Recientemente, aseguró que las tropas rusas tomarán el Donbás antes de lo que Kiev y Occidente se creen, pero ya dijo lo mismo en varias ocasiones durante el último lustro y sus predicciones no se cumplieron. Sus afirmaciones de que Ucrania ya sólo controla el 11 % de la región de Donetsk fueron refutadas categóricamente por los expertos.

Tras la controvertida reforma constitucional de 2020, Putin podrá presentarse por sexta vez a unas elecciones presidenciales en 2030 y también en 2036.

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