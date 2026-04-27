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El presidente ruso Vladimir Putin habla durante su reunión con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abas Araqchi, en la Biblioteca Presidencial Boris Yeltsin en San Petersburgo, Rusia, el 27 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/DMITRI LOVETSKY
El presidente ruso Vladimir Putin habla durante su reunión con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abas Araqchi, en la Biblioteca Presidencial Boris Yeltsin en San Petersburgo, Rusia, el 27 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/DMITRI LOVETSKY
/ DMITRI LOVETSKY / POOL
Por Agencia EFE

El presidente ruso, Vladimir Putin, defendió este lunes la “heróica” lucha del pueblo iraní por su independencia ante Estados Unidos e Israel, al recibir al ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchi, quien aseguró que su país se plantea abrir negociaciones con la Casa Blanca.

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