El presidente ruso, Vladimir Putin, defendió este lunes la “heróica” lucha del pueblo iraní por su independencia ante Estados Unidos e Israel, al recibir al ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchi, quien aseguró que su país se plantea abrir negociaciones con la Casa Blanca.

“Vemos qué valiente y heroicamente el pueblo de Irán lucha por su independencia y soberanía”, dijo Putin al comienzo de la reunión celebrada en la Biblioteca Presidencial de San Petersburgo.

Araqchi llegó a la segunda ciudad rusa procedente de Islamabad, donde abordó con los mediadores pakistaníes las condiciones que exige Teherán para la continuación del diálogo con Estados Unidos.

Una paz que responda a los intereses rusos

El hecho de que Araqchi fuera recibido por Putin y no sólo por su colega ruso, Serguéi Lavrov, demuestra la importancia que ambos países otorgan a las relaciones bilaterales, más aún cuando los dos comparten un profundo desprecio por Occidente.

Con todo, Putin dejó claro que la paz en Oriente Medio debe responder a los intereses de “todos los pueblos de la región”, lo que incluye a los países del Golfo Pérsico, que se han quejado durante los últimos dos meses a Moscú por los ataques iraníes.

“Por nuestra parte, haremos todo lo posible, que responda a nuestros intereses y a los intereses de todos los pueblos de la región, para que la paz llegue cuanto antes. Usted conoce bien nuestra postura”, dijo.

Además, recordó que la pasada semana recibió un mensaje del líder supremo de la república islámica, Mojtaba Jamenei, por lo que pidió al ministro que le transmitiera “que Rusia, al igual que Irán, está dispuesto a continuar nuestras relaciones estratégicas”.

Aunque Moscú no ha proporcionado ayuda militar a Teherán, según la prensa internacional, sí ha prestado asistencia en materia de inteligencia, al igual que hace Estados Unidos con Ucrania. De hecho, en la reunión participó el jefe de la inteligencia militar rusa, Ígor Kostiukov, el temido GRU.

¿Resistir o negociar con EE.UU.?

Por su parte, Araqchi aseguró que Irán estudia ahora la posibilidad de entablar negociaciones con Estados Unidos, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, canceló el fin de semana el viaje de sus emisarios a Islamabad.

El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., poco después del tiroteo del 25 de abril de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP). / MANDEL NGAN

“Es evidente que Irán se enfrenta a la mayor suportencia mundial y ellos no han logrado ni uno solo de sus objetivos. Eso por eso que él (Donald Trump) pide negociaciones y nosotros ahora estamos estudiando esa posibilidad”, dijo Araqchi al canal de Telegram de la televisión pública rusa.

Cuando el periodista le preguntó qué piensa de que el presidente estadounidense se considere “el ganador” de esta guerra, el diplomático iraní respondió: “¿Entonces, por qué propone negociaciones?”.

Trump aseguró este sábado que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz, poner fin a la guerra y a la vez posponer las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante, según el portal Axios.

Según el Ministerio de Exteriores iraní, Araqchi denunció también ante Putin las “exigencias irrazonables y los frecuentes cambios de postura” de Washington y atribuyó la lentitud de los avances diplomáticos a “la retórica amenazante y a los continuos incumplimientos de los acuerdos” por parte de Estados Unidos.

Al comienzo de la reunión con Putin el diplomático expresó el agradecimiento iraní por la “postura firme y sólida en apoyo de la República Islámica de Irán”.

“Como usted bien ha dicho, el pueblo iraní demostró al mundo que gracias a su resistencia, coraje y espíritu ha podido luchar exitosamente contra los ataques y la agresión estadounidense”, dijo.

Y añadió: “Irán resistió y seguirá resistiendo”.

Además, subrayó que para Teherán “las relaciones ruso-iraníes significan una asociación estratégica al máximo nivel y seguiremos por ese camino”, por lo que la cooperación bilateral se desarrollará “independientemente de lo que ocurra”.

El Kremlin apoya la tregua

Precisamente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, puso de manifiesto que Moscú saluda “la continuación de las negociaciones y de la tregua”.

“Consideramos que no merece la pena, en ningún caso, regresar a las acciones militares. Eso no va en interés de nuestro socio, Irán, y tampoco en interés de los países del Golfo ni de la economía mundial”, señaló a la prensa local.

En cuanto a la posibilidad de que Moscú acoja en un futuro las negociaciones de paz, admitió que es un “asunto complejo” que debe ser trabajado y consensuado entre las partes antes de plantearse.

“Rusia está dispuesta a proporcionar cualquier buen servicio, cualquier mediación que sea aceptada por las partes. Haremos todo lo posible para que, finalmente, llegue la paz, una paz con garantías y que no se traduzca en una vuelta a las acciones militares”, afirmó.