Putin desafía a Trump y anuncia la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear

Vladimir Putin desafió el miércoles las advertencias de Donald Trump al anunciar la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear, pocos días después de haber comunicado el ensayo de un misil que fue criticado por el presidente estadounidense.

El domingo el mandatario ruso se había congratulado por la prueba final exitosa del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik, de “alcance ilimitado” y capaz, según él, de eludir prácticamente todos los sistemas de interceptación.

“Ayer se realizó otra prueba de otro sistema prometedor: el dispositivo submarino no tripulado ‘Poseidón’, también equipado con una unidad de energía nuclear”, indicó Putin.

“No hay forma de interceptar” el dron y “ningún otro aparato en el mundo es igual a este por su velocidad y la profundidad a la que opera”, afirmó el jefe del Kremlin.

Trump, quien criticó a Putin por la prueba, anunció el miércoles el reinicio de pruebas nucleares estadounidenses.

“Debido a los programas de prueba de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

La Casa Blanca no descarta cumbre con Vladimir Putin y dice que Donald Trump quiere "acciones, no palabras". (Jim WATSON / Alexander SHCHERBAK / AFP)

Diseñado como un dron submarino de disuasión nuclear, Poseidón sería capaz de desplazarse a más de un kilómetro de profundidad, a una velocidad de entre 60 y 70 nudos, permaneciendo invisible para los sistemas de detección, según una fuente del complejo militar-industrial ruso citada por la agencia oficial de noticias TASS.

Está previsto que, a largo plazo, equipe al “Belgorod”, submarino nuclear puesto en servicio en julio de 2022 y que cuenta con las instalaciones necesarias para lanzar el Poseidón.

Putin había revelado en 2018 el desarrollo por parte del ejército ruso de armas ultramodernas —entre ellas los misiles Burevestnik y los drones Poseidón— destinadas, según Moscú, a hacer frente a las amenazas de Estados Unidos.