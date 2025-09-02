Putin dice a Xi que las relaciones ruso-chinas están en “nivel sin precedentes”

En esta fotografía, el presidente ruso Vladimir Putin estrecha la mano del presidente chino Xi Jinping durante una reunión en el Gran Salón del Pueblo en Pekín el 2 de septiembre de 2025. Foto: Sergey Bobylev / POOL / AFP
En esta fotografía, el presidente ruso Vladimir Putin estrecha la mano del presidente chino Xi Jinping durante una reunión en el Gran Salón del Pueblo en Pekín el 2 de septiembre de 2025. Foto: Sergey Bobylev / POOL / AFP
“Nuestra comunicación estrecha refleja la naturaleza estratégica de las relaciones ruso-chinas, que actualmente están en un nivel sin precedentes”, expresó Putin a Xi en declaraciones transmitidas en vivo.

“Siempre estuvimos juntos antes, y permanecemos juntos ahora”, agregó.

PUEDES VER: Declaración de las OCS en China rechaza “injerencias en asuntos internos” y “conmociones al comercio internacional”

Xi ha celebrado una oleada de reuniones diplomáticas esta semana, con motivo de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) convocada por el líder chino en la ciudad portuaria de Tianjin para promover una gobernanza mundial alternativa.

, que representa casi la mitad de la población mundial y el 23,5% del PIB del planeta, como una alternativa a la OTAN.

El criticó duramente el “comportamiento intimidatorio” de algunos en una referencia velada a Estados Unidos, el lunes en la apertura del encuentro.

Por su parte, y culpó a Occidente de provocar el conflicto que se extiende desde hace tres años y medio y ha dejado decenas de miles de muertos.

“Esta crisis no fue provocada por el , sino que fue el resultado de un golpe de Estado en Ucrania, el cual fue apoyado y provocado por Occidente”, declaró Putin el lunes.

El líder ruso asistirá también el miércoles a un gran desfile militar en la capital china, junto con una serie de líderes mundiales, entre ellos .

