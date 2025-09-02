Escucha la noticia
Putin dice a Xi que las relaciones ruso-chinas están en “nivel sin precedentes”Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
“Nuestra comunicación estrecha refleja la naturaleza estratégica de las relaciones ruso-chinas, que actualmente están en un nivel sin precedentes”, expresó Putin a Xi en declaraciones transmitidas en vivo.
Newsletter Vuelta al Mundo
“Siempre estuvimos juntos antes, y permanecemos juntos ahora”, agregó.
PUEDES VER: Declaración de las OCS en China rechaza “injerencias en asuntos internos” y “conmociones al comercio internacional”
Xi ha celebrado una oleada de reuniones diplomáticas esta semana, con motivo de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) convocada por el líder chino en la ciudad portuaria de Tianjin para promover una gobernanza mundial alternativa.
China y Rusia se han referido a la OCS, que representa casi la mitad de la población mundial y el 23,5% del PIB del planeta, como una alternativa a la OTAN.
El gobernante chino criticó duramente el “comportamiento intimidatorio” de algunos en una referencia velada a Estados Unidos, el lunes en la apertura del encuentro.
Por su parte, Putin defendió en la cumbre la ofensiva de su país en Ucrania y culpó a Occidente de provocar el conflicto que se extiende desde hace tres años y medio y ha dejado decenas de miles de muertos.
“Esta crisis no fue provocada por el ataque ruso en Ucrania, sino que fue el resultado de un golpe de Estado en Ucrania, el cual fue apoyado y provocado por Occidente”, declaró Putin el lunes.
El líder ruso asistirá también el miércoles a un gran desfile militar en la capital china, junto con una serie de líderes mundiales, entre ellos el norcoreano Kim Jong-un.
TE PUEDE INTERESAR
- Kim Jong-un inspecciona una línea de producción de misiles antes de su viaje a China
- Modi dice a Putin que establecimiento de la paz en Ucrania es un “ruego de toda la humanidad”
- Putin y Modi participan en una cumbre clave organizada por Xi en China
- Xi dice a Lula que China y Brasil pueden dar ejemplo de “autosuficiencia” en el Sur Global
Contenido sugerido
Contenido GEC