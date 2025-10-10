El presidente ruso, Vladimir Putin, habla durante una sesión plenaria de la 22ª reunión anual del Club de Discusión Valdai en Sochi, región de Krasnodar, Rusia, el 2 de octubre de 2025. (Foto de EFE/EPA/MIKHAIL METZEL / SPUTNIK)
El presidente ruso, Vladimir Putin, habla durante una sesión plenaria de la 22ª reunión anual del Club de Discusión Valdai en Sochi, región de Krasnodar, Rusia, el 2 de octubre de 2025.
Putin dice Trump hace mucho para solución de conflictos al comentar entrega Nobel de la Paz 2025
Putin dice Trump hace mucho para solución de conflictos al comentar entrega Nobel de la Paz 2025

Putin dice Trump hace mucho para solución de conflictos al comentar entrega Nobel de la Paz 2025

El presidente de Rusia, , aseguró este viernes que su homólogo estadounidense, , uno de los candidatos a recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, que finalmente recibió la opositora venezolana , hace mucho para solucionar los conflictos de la actualidad.

“No soy yo el que decide si el actual presidente de Estados Unidos merece o no un premio Nobel, pero él (Trump) realmente hace mucho para la solución de crisis complejas y que duran durante décadas”, dijo Putin en una rueda de prensa en Dusambé.

Francisco Sanz
Putin insistió en que Trump “definitivamente está esforzándose, definitivamente está trabajando en estos temas. Temas para lograr la paz y resolver situaciones internacionales complejas. El ejemplo más claro es la situación en Oriente Medio”.

Al mismo tiempo, destacó que “ha habido casos en los que el Comité ha otorgado el a personas que no han hecho nada por la paz”.

El presidente estadounidense Donald Trump habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 9 de octubre de 2025.
El presidente estadounidense Donald Trump habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 9 de octubre de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP
“En mi opinión, estas decisiones han dañado enormemente el prestigio del premio”, subrayó.

Tras repetir que a él no le corresponde juzgar si Trump es digno del Nobel de Paz, Putin indicó que en caso de que se cumpla , habrá que ver si el Nobel sería digno de tal acontecimiento, que calificó de “histórico”.

