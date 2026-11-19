El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este jueves al inicio de su histórica reunión trilateral en Shenzhen (China) con sus homólogos de EE. UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, que los tres países tienen “intereses comunes” en cerrar conflictos, incluida la guerra de Ucrania.

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Putin subrayó que las tres potencias nucleares tienen “muchos intereses en común, en particular, en lo que respecta al arreglo de conflictos regionales, por supuesto, incluido la solución del conflicto en Ucrania”, subrayó.

El presidente ruso afirmó que se refirió a ello la víspera durante su encuentro bilateral con el presidente de China, y también hoy en la que mantuvo con Trump antes de la reunión a tres bandas.

“Por iniciativa del presidente de EE.UU., le dedicamos mucha atención en nuestra reunión bilateral” , indicó.

“Por nuestra parte, estamos convencidos de que Rusia, China y EE.UU., nuestro pueblos, pueden realizar una notable contribución al fortalecimiento de la seguridad y estabilidad en el mundo , siempre que cooperen de manera constructiva, como socios, sobre la base del respeto mutuo y respeto del balance de intereses”, agregó.

Putin llamó asimismo a hablar de “cooperación económica y seguridad alimentaria y energética” durante la reunión con los líderes de las mayores potencias mundiales.

La reunión inédita de los tres presidentes tiene lugar en los márgenes de la cumbre anual de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), que se celebra este año en Shenzhen (China), entre ayer y hoy.

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